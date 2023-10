Ocupação artística “Salvador em Ópera” promete agitar a cidade | A TARDE

A capital baiana será palco da ocupação artística "Salvador em Ópera", que vai acontecer em seis espaços culturais geridos pela Fundação Gregório de Mattos (FGM) e terá início na próxima quinta-feira, 19.



O público vai acompanhar a realização do encontro internacional “Ópera em Pauta”, as apresentações da “Ópera dos Terreiros”, de Aldo Brizzi e Jorge Portugal, o Fórum de Mulheres Gestoras em Cultura e cinco oficinas ministradas por grandes nomes da ópera internacional. Tudo isso, com a presença de autoridades do setor cultural do Brasil e da América Latina.



Coordenada pelo Núcleo de Ópera da Bahia (NOP), em conjunto com a Fundação Gregório de Mattos, a ocupação artística "Salvador em Ópera" tem o patrocínio da Secretaria e Cultura do município. O evento terá início no Espaço Cultural da Barroquinha, que será palco do Ensaio Geral aberto da “Ópera dos Terreiros”, não apenas para o público em geral, mas especialmente para alunos de escolas públicas.



A “Ópera dos Terreiros” segue sendo apresentada nos dias 20, 21, 23, 24 e 25 de outubro e será filmada por três cineastas franceses para ser exibida em 2024 na TV francesa.



No Teatro Gregório de Mattos dois encontros serão realizados: no dia 24 de outubro, durante a tarde, o Fórum de Mulheres Gestoras em Cultura, aberto para profissionais, estudantes e entusiastas da cultura.

No dia seguinte será a vez do Encontro "Ópera em Pauta", um fórum de Ópera, Música de Concerto e Dança que em sua quarta edição acontece pela primeira vez na Bahia – foi duas vezes realizado em São Paulo e uma no Rio de janeiro – e que marca a saudável descentralização das atividades operística para fora do eixo tradicional do país.



As Salas Boca de Brasa, Nelson Maleiro, o Café Nilda Spencer e a Casa do Benin abrigarão nos dias 23 e 24 de outubro oficinas práticas essenciais sobre Direção de Cena na Ópera, Produção, Composição, Gestão e Criação de Grupos Orquestrais e Interpretação e Estilo Operístico.



A “Ópera dos Terreiros” é uma produção do Núcleo de Ópera da Bahia (NOP), que trata de aspectos e dimensões da cultura afro-brasileira, explorando as múltiplas linguagens que abrangem a arte contemporânea: a vida cotidiana atual e as tradições e raízes do povo africano, que foi trazido escravizado para o Brasil no período da colonização.



O espetáculo conta uma história de amor entre um negro banto e uma negra nagô - um Romeu e Julieta na história dos negros que vieram escravizados para a conturbada construção do Brasil. Um amor proibido, devido às diferenças de crenças e costumes entre essas duas nações africanas.



A música passeia pelos sons da afro descendência, misturando canto lírico, percussão afro-brasileira e eletrônica. Uma mescla da cultura da música erudita com a cultura afro-brasileira, como uma nova forma de ópera lírica e popular, uma concepção não tradicional dentro do universo operístico. Uma ópera em português com quatro cenas e duração de 90 minutos. O espetáculo tem música Aldo Brizzi e libreto de Aldo Brizzi e Jorge Portugal.



A programação completa e os detalhes sobre as inscrições para as oficinas estão no site da NOP. Os ingressos para o evento estão à venda no Sympla.