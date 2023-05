Paulo Emanuel Machado lança novo livro nesta sexta-feira no Bela Vista

O escritor baiano Paulo Emanuel Machado lança seu novo livro nesta sexta-feira, 2. Neste romance, o autor baiano traz a história de um homem idoso inquieto diante das escolhas feitas na juventude e primeiros anos da vida adulta, traçando um paralelo entre mística e espiritualidade e problemas familiares. O evento acontece na Livraria LDM do Shopping Bela Vista, a partir das 18h30.

Segundo Paulo, A criança quebrada ou o monge que inventou o mar é um grito contra a violência exercida contra crianças e adolescentes, quando tais sujeitos são os que deveriam ter mais apoio e orientação. “Faço literatura de autoficção e de ideias. Denuncio a violência que se exerce contra crianças e adolescentes, por familiares emocionalmente imaturos e autoridades eclesiásticas perversas”, explica.

A narrativa se parece com um relato autobiográfico para prender o leitor e fazer com que ele vivencie e sinta a história como se fosse sua.

“Toda experiência humana, no fundo, pode ser vivenciada por qualquer pessoa. Creio que mesmo pessoas não-religiosas ou até avessas à religião podem se identificar com a história contada por Ezequiel, o narrador”, adianta o autor.

O romance traça o diálogo enviesado que travamos com Deus no silêncio da alma entre tempestades e bonanças.

A intenção do autor, mais uma vez, é dar voz a quem não a tem nessa sociedade que mistura hipocrisia e verdade, crueldade e solidariedade, conservadorismo e progressismo.

O enredo traz a vida de um ex-monge, que desistiu da vida religiosa para enveredar na arte visual.

O personagem sente-se atraído desde a infância para a vida monástica e também vivencia experiências místicas, como o contato com um frade já falecido e visões e revelações sobrenaturais, por exemplo.

“É o modo que encontrei de demonstrar que todos buscamos e podemos encontrar saídas autênticas e saudáveis, mesmo na religião”, explica.

A história aponta a mística e a espiritualidade como caminhos de superação e cura, inclusive psíquica, ao mesmo tempo em que critica a vida religiosa fundamentalista e fanática, denunciando possíveis abusos por parte de líderes abusivos e tóxicos.

“Dizer mais é dar spoiler. Vale a pena ler e descobrir como sair de uma situação de pura dor e sofrimento”, recomenda o autor.

Transformar vida em arte

Baiano, Paulo Emanuel Machado tem formação em Filosofia, Teologia e Psicanálise, atua como psicanalista e professor.

Paulo foi monge contemplativo e seminarista, mas preferiu o caminho do ensino e da Psicanálise. Participou durante cinco anos do Núcleo de Formação Permanente de Psicanálise de Crianças e Adolescentes do Círculo Psicanalítico da Bahia e é membro da Academia de Letras do Brasil, seccional Bahia. O autor diz não conseguir viver sem transformar a vida em arte e se dedica à literatura desde jovem. A primeira publicação foi A Tempestade (2014).

“Sendo um professor e terapeuta, a literatura é mais um canal por onde tento ‘ensinar’ e ‘curar’", compartilha o escritor.

Em seguida lançou Você não pode ser o oceano (2015), Mar silencioso (2019), A história do mar (2020) e a coletânea de poesias Lâmpada que arde em lugar escuro (2021), além de antologias de contos.

“Algumas histórias do romance partem de fatos que vivi ou que vi ou ouvi contar. São maneiras que encontrei para simbolizar a dor de existir, o aparente absurdo que é viver”, conclui Paulo.

*Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.