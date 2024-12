Peça inspirada na maternidade segue em cartaz no MAB

Casa Barriga - Foto: Namíbia Yakini

Casa Barriga, peça infantojuvenil em cartaz no Museu de Arte da Bahia - MAB (Corredor da Vitória) até 8 de dezembro, parte do tema maternidade para discutir qual é a real missão de estar no mundo.

Com direção de Débora Landim (Paparutas) e produção da Companhia Novos Novos de Teatro, a montagem pode ser assistida aos sábados e domingos, e tem no elenco as atrizes Marísia Motta (que também assina o figurino), Taiana Muniz e Giovanna Carota, junto a um grupo de 16 jovens, entre crianças e adolescentes.

Para a diretora, a montagem apresenta uma composição poética que busca abraçar campos da criação artística através da dramaturgia.

“Em cena, procuramos celebrar a coragem para e pela experiência do nascer como possibilidade de mudança. Cena que investiga a condição humana, o mundo e suas coisas pela via da arte”, afirma.

Débora diz ainda que a peça convida o público a escutar a criança que habita em cada um de nós: “A compreender que a substância de ser criança extrapola uma infância datada, cronológica. E nos inspira a compreender a criança como condição humana, do ser capaz de olhar o mundo com espanto, de possibilidades de enxergar a vida de forma criativa”.

Oitavo espetáculo da Novos Novos, Casa Barriga conta com dramaturgia do jornalista Edson Rodrigues e é livremente inspirado na obra da escritora e atriz baiana Sonia Robatto.

“O projeto nasceu da vontade da companhia de homenagear Robatto no ano em que o Vila Velha completa seis décadas de atividades. Sonia é parte importante dessa história e, para além disso, construiu uma trajetória inspiradora como mulher à frente de seu tempo, empreendedora, artista e escritora”, ressalta Rodrigues.

Para a família

No palco, um grupo de crianças vive a experiência de se tornar aprendiz na arte de identificar o mal para combatê-lo. Uma forma de transmitir a lição primeira, aquela vinda do ninho e aconchego primordial, a barriga da mãe. A ideia é fazer do mundo uma ‘casa barriga’, acolhedora e protetora.

Destinado às infâncias, o espetáculo foi montado com o intuito de agradar toda a família. Oferece uma encenação lúdica, repleta de elementos brincantes, mas também conteúdos sobre o mundo verdadeiro, incentivando o despertar de uma observação crítica sobre a realidade.

Edson conta que assina a dramaturgia de um texto gestado nos ensaios, nas relações com o elenco, sempre mantendo contato com a inspiração inicial, que é a história do livro de Robatto.

“Na peça, há um trecho em que a avó diz que tudo é um grande bordado. Diria que, como dramaturgo desse projeto, coube-me o bordado dessas fronteiras”, alinhava o jornalista.

Mulher construtora

Além de ter sua obra adaptada, Sonia Robatto ainda é homenageada através de uma personagem que leva seu nome e que é vivida pela atriz Marísia Motta. “Ela é uma mulher construtora e espalhadora de ninhos, que orienta crianças e jovens a espalhar o amor com o objetivo de construir um mundo mais justo e amoroso, e é responsável por costurar toda a trama da história”, finaliza a atriz.

Casa Barriga tem ainda coreografia de Lulu Pugliese e trilha sonora de Ray Gouveia, interpretada ao vivo por Jordan Hohenfeld e elenco, além de sessões com audiodescrição e Libras.

Outras informações podem ser obtidas no site novosnovos.com.br e/ou Instagram @casa.barriga.

Este projeto, que integra as comemorações dos 60 anos do Teatro Vila Velha, foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal.

Casa Barriga / Museu de Arte da Bahia (MAB, Corredor da Vitória) / até 8 de dezembro / (sábados, às 17h, e domingos, às 11h e 17h) / R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)