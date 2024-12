Pianista Jean-Louis Steuerman rege e toca em concerto da Osba para Mozart

Pianista Jean-Louis Steuerman - Foto: ©Silvio Simoes

Com ingressos já esgotados, a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) apresenta o concerto Viva Amadeus!. A apresentação, dedicada à obra de Wolfgang Amadeus Mozart, é amanhã (8), às 17h, no Teatro Faresi, em Ondina. O evento traz como destaque a atuação do pianista e maestro convidado Jean-Louis Steuerman.

O programa do concerto traz duas das obras mais icônicas de Mozart: a Sinfonia nº 38 em Ré maior (Praga) e o Concerto para Piano nº 20 em Ré menor. Este último, imortalizado na trilha sonora do filme Amadeus (1984), que fez 40 anos em 2024, é considerado um dos mais expressivos da produção do compositor.

Jean-Louis Steuerman, que atuará como solista e regente, destacou que interpretar Mozart diretamente do piano remonta às próprias práticas do compositor. “É um privilégio poder se juntar a músicos tão competentes e trazer juntos a linda música de Mozart. Como estarei tocando piano, os gestos serão apenas os essenciais, e todos os músicos compartilham responsabilidades, como em uma música de câmara”, afirmou.

Criada em 1982, a OSBA integra o corpo artístico do Teatro Castro Alves e é gerida pela Associação Amigos do Teatro Castro Alves desde 2017. Com recursos da Secretaria de Cultura da Bahia e da Fundação Cultural do Estado, a orquestra busca promover uma ampla diversidade musical, atraindo diferentes públicos.

Carlos Prazeres, regente titular da OSBA, destacou a relevância de dedicar concertos a compositores clássicos como Mozart. “O objetivo é atrair a atenção do público para um determinado compositor. Mozart é uma das figuras mais fascinantes da música de concerto, com uma obra linda e vasta, mesmo tendo vivido apenas 35 anos”, comentou.

A relação de Steuerman com a OSBA é antiga. Ele já atuou como solista ao lado da orquestra em outras ocasiões, mas esta é a primeira vez que também assume a regência. Sobre isto, o pianista destacou a admiração pelo trabalho de Carlos Prazeres. “Tenho grande respeito pelo que o maestro tem feito com o grupo. Isso torna o concerto ainda mais especial”, afirmou.

Obra iluminista

No repertório, o Concerto para Piano nº 20 é particularmente significativo para Steuerman. “É talvez o concerto mais lindo de todos. A primeira vez que o toquei tinha 15 anos. Sempre procuro repartir minha visão com os colegas para alcançarmos uma interpretação coesa”, explicou. Ele também ressaltou o caráter universal e atemporal de Mozart.

O filme Amadeus, que ajudou a popularizar a obra de Mozart, também foi mencionado pelo pianista. Para ele, a música do compositor é um patrimônio da civilização. Steuerman destacou ainda que o filme, embora não seja um documentário, trouxe uma interpretação envolvente da história do compositor.

Para Prazeres, a música de Mozart é profundamente conectada ao iluminismo, refletindo valores de simplicidade e profundidade. “Sua geometria perfeita e capacidade de ser profunda com uma palheta de cores modesta tornam sua obra atemporal”, observou.

Outro ponto destacado pelo regente titular foi a conexão emocional entre músicos, regente e público. “Quando há unidade e verdade na performance, a emoção flui naturalmente, cativando a plateia e transformando a experiência musical”, afirmou.

Steuerman também refletiu sobre os desafios de interpretar Mozart. Para ele, a maior dificuldade é a humildade necessária para não interferir na obra. “Cada nota e cada frase é simplesmente um milagre. O segredo é ser honesto e se deixar levar”, disse.

O concerto também celebra o papel da Osba no cenário musical brasileiro. Segundo Steuerman, a orquestra é “super dedicada e bem dirigida”, refletindo a rica tradição cultural da Bahia. “A Bahia merece sua orquestra, e a OSBA retribui”, acrescentou.

Prazeres compartilhou memórias de sua relação com Steuerman, ressaltando a admiração mútua. “Jean-Louis é um dos maiores músicos que este país já produziu. Nossa conexão artística é especial e enriquecedora”, afirmou.

VIVA AMADEUS! / Concerto com a Osba e Jean-Louis Steuerman / Amanhã (08), 17h / Teatro Faresi (Ondina) / R$ 20 e R$ 10 / Vendas: Sympla

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.