Professor de Harvard participa de palestras online sobre clima

Michael Sandel é filósofo, escritor e professor de filosofia política - Foto: Divulgação

O filósofo, escritor e professor de filosofia política em Harvard, Michael Sandel, fará um ciclo de palestras na edição inaugural. A iniciativa tem apoio do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (Anpof).

O evento, que tem como tema “Clima e Sociedade”, acontece de forma online, a partir deste sábado, 15. Com a participação de mais de 60 especialistas nas áreas de ciências humanas e da natureza, o ciclo promete ser uma fonte rica de análises sobre a interseção entre clima e sociedade.

O evento pretende, ainda, arrecadar recursos para apoiar as comunidades gaúchas periféricas fortemente atingidas pelas enchentes. Além de Michael Sandel, a primeira trilha conta com palestras de Luís Augusto Fischer, Renato Janine Ribeiro, Negra Jaque, Fernanda Melchionna e Suzana do Nascimento Veiga.

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas aqui no link.