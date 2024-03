Projeto Boca de Brasa abre cursos de formação artístico-culturais | A TARDE

O projeto Boca de Brasa, realizado pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), em parceria com o Instituto Ceafro (Iceafro), está com inscrições abertas para formações artístico-culturais e criativas gratuitas voltadas a iniciativas, grupos, coletivos, espaços e organizações culturais em diferentes regiões da cidade. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 27 através clicando aqui.

Estão sendo oferecidos cursos de formação com carga horária de 90 horas, com previsão de início em 2 de abril. Para participar, é necessário ter idade igual ou superior a 18 anos e que tenham experiência ou aptidão para atuar nos setores criativos, culturais e das artes, além de residir nos bairros localizados no território das regiões administrativas de Itapuã/Ipitanga e Barra/Pituba.

Também podem fazer os cursos pessoas vinculadas a iniciativas artísticas, culturais e/ou criativas do território e que estejam em atividade e/ou possuam regularidade de encontros. São 20 vagas oferecidas para cada curso e o resultado será publicado no dia 28 de março, nos perfis @polo.bocadebrasa.federacao e @polo.bocadebrasa.itapua.

As atividades ocorrem nas unidades parceiras Boca de Brasa Malê e Boca de Brasa Gantois, sob a coordenação-geral de Fabíola Aquino, a coordenação pedagógica de Nazaré Lima e a direção artística de Val Soriano. O Polo Itapuã do projeto, sediado na sede do Bloco Afro Malê Debalê, oferecerá cursos de Dança Afro, Música percussiva, Sonorização, Figurino e Adereços, Turismo Cultural e Comunitário. Enquanto isso, o Polo Barra/Pituba, localizado no Centro Comunitário Mãe Carmem no Gantois, disponibilizará formações em Audiovisual e Fotografia, Música Percussiva, Sonorização, Contrarregragem e Gastronomia.

Ao final da realização dos cursos e da certificação dos participantes, serão selecionadas as melhores iniciativas, que receberão 16h/aula de mentorias e uma bolsa-estímulo, denominada Prêmio Eu sou Boca de Brasa, no valor de R$ 5 mil cada. As iniciativas resultam da seleção da proposta do Iceafro no Edital 6/2023 - Polos Criativos Boca de Brasa, financiado pela Prefeitura de Salvador, via FGM.