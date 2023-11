Projeto Deuinsight celebra 5 anos com exposição na UFBA | A TARDE

Celebrando 5 anos de história, o projeto Deuinsight realiza, até o final de novembro, a exposição "Deuinsight Passagens". A mostra, além de contar a história do projeto, que reúne assuntos e temáticas voltadas pra o mundo da arquitetura, artes, cultura e cidadania, traz artistas que expõem suas obras com a temática do evento. O encontro acontece na Faculdade de Arquitetura da UFBA, de segunda a sábado, com entrada gratuita.

Um time de artistas reflete junto com o público, nesta quinta edição, sobre formas de passagens. Estarão presentes, nomes como: Aila Boler, Carol Carvalho, Decarla Senna, Emanuel Santos, Jana Dourado e Rafael Bittencourt, que é o criador do projeto.

Em conversa com o Portal A TARDE, Rafael contou que a ideia do projeto surgiu com o objetivo de reunir profissionais da arquitetura, design, construção civil e engenharia, para abordar temáticas do trabalho e do cotidiano, além de entender quais eram as suas dores e do que precisava ser feito para melhorias do setor. No entanto, com o tempo, esse objetivo foi se expandindo e envolvendo outras temáticas, setores e outros profissionais.

"A gente entende que arquitetura não é só obra, reforma e espaço, arquitetura também é pessoas, cidadãos. Cada ano que passa a gente tenta fazer com que una todos os assuntos, sempre com foco na valorização da arte".

A cada ano o projeto traz uma temática diferente e acontece em um espaço diferente, com diversos profissionais que complementam as áreas que foram a base do 'Deuinsight'. Na última edição, em 2022, a programação aconteceu no Teatro Gregório de Matos, com arquitetos falando sobre arquitetura e arte. Esse ano, o tema “passagens” é baseado na trajetória do projeto, que já passou por vários contextos de Salvador e teve a contribuição de vários profissionais.

“Foi por isso que a gente foi para a UFBA, porque é um lugar de onde sai novos profissionais. E além disso conscientizar os novos arquitetos que estão se formando lá, entenderem que a gente constrói casa, trabalha com interiores, trabalha, mas que a arte também está sempre envolta da nossa vida.”

Segundo o criador do projeto, a exposição, que começou no dia 6 e vai até o dia 30 de novembro, já está trazendo reflexões para alguns alunos da universidade que começam a ver o espaço do campus não apenas como um lugar para estudar e aprender, mas para ser ocupado com diversas outras atividades.

A exposição "Deuinsight Passagens", acontece na Faculdade de Arquitetura da UFBA, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h e sábado, das 9h às 12h. A entrada é gratuita.





