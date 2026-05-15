Projeto Paranauê oferece formação cultural gratuita em Salvador

Iniciativa reúne artistas e agentes culturais em formação em Salvador - Foto: Aline Novaes

O bairro de São Cristóvão, em Salvador, recebe no próximo dia 16 de maio uma formação gratuita voltada para cultura, políticas públicas e geração de renda nos territórios.



A atividade faz parte do Módulo 2 do Projeto Paranauê e terá como tema “Economia da Cultura”. O encontro acontece das 9h às 17h no Colégio de Tempo Integral Professora Heloísa Costa.



As atividades são gratuitas e contam com emissão de certificado para os participantes. Os interessados podem acessar os links de inscrição pelo perfil oficial do projeto no Instagram do Paranauê Lab.

Formação discute cultura como trabalho e direito

A iniciativa é voltada para agentes culturais, artistas, estudantes, coletivos e pessoas interessadas em fortalecer a atuação cultural nas comunidades.



Coordenado pela Casa de Capoeira Pelourinho, o Projeto Paranauê busca ampliar o acesso à informação sobre gestão cultural, direitos culturais e participação social.



Durante a formação, os participantes irão discutir temas ligados à economia da cultura, incluindo:

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Geração de renda através da cultura

Acesso a políticas públicas

Estruturação de projetos culturais

Fortalecimento de iniciativas nos territórios

A proposta é mostrar como a cultura também pode funcionar como ferramenta de desenvolvimento econômico e social.

Projeto terá atividades online

Além da formação presencial em Salvador, o Módulo 2 do projeto contará com dois encontros online:

19 de maio: a atividade abordará o tema “Direitos Culturais e Patrimônio”.

21 de maio: o foco será “Financiamento e Captação de Recursos”.

Segundo os organizadores, as ações buscam ampliar o debate sobre o setor cultural e fortalecer a participação social nas políticas públicas ligadas à cultura.