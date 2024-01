Salvador recebe exposição sobre velejador Aleixo Belov | A TARDE

A vida de Aleixo Belov é tema de uma exposição que chega ao Outlet Premium Salvador, localizado na Estrada do Coco, a partir desta segunda-feira (8). Até o dia 20 de fevereiro, o público que vier ao empreendimento poderá descobrir um pouco mais sobre a história do velejador que já deu cinco voltas ao mundo.

Promovida pelo Museu do Mar Aleixo Belov, a mostra traz fotos com algumas das expedições realizadas pelo explorador em diferentes cantos do mundo.

Para mergulhar ainda mais na vida de Belov, serão realizadas duas sessões de contação de histórias para as crianças, abordando o livro infantil “Velas Cheias de Sonhos”. A obra é assinada pelo jornalista Bito Teles e tem ilustrações de Bua Bruno, além de oficinas para os pequenos.

As ações acontecem nos dias 20 de janeiro e 17 de fevereiro, das 14h às 15h, no espaço de atividades do Outlet, e serão conduzidas pela mediadora cultural Risa Barbosa.

A exposição itinerante sobre o velejador Aleixo Belov é gratuita e pode ser acessada durante todo o horário de funcionamento do Outlet, na Praça de Alimentação.

O Outlet Premium Salvador funciona diariamente das 9h às 21h.