Salvador sedia 1° Encontro Ibero-Americano de Cultura | A TARDE

A Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) promoverá o 1° Encontro Ibero-Americano de Cultura nos dias 11 e 12 de abril, em Salvador, após realização do evento no Museu de Arte do Rio (MAR), na capital carioca, entre os dias 8 e 10 do mesmo mês. O Encontro antecede a Conferência Ibero-Americana de Ministros e Ministras da Cultura, que será realizada em Quito, no Equador, ainda este ano.

Com o tema "Cultura e desenvolvimento sustentável para a construção de uma agenda compartilhada", o evento será realizado na Casa das Histórias de Salvador, no bairro do Comércio. Durante os dias da programação, os presentes vão debater sobre as oportunidades e os desafios que a região enfrenta na efetivação dos direitos culturais, buscando assegurar a participação da sociedade na vida cultural, além de compreender os efeitos de tecnologia sobre o setor, entre outras questões.

Por dentro da programação

O primeiro dia do evento será marcado por discussões sobre a cultura afrodescendente e o decolonialismo. O encontro será um espaço de debate para discutir práticas antirracistas e decoloniais nos espaços culturais, promovendo um diálogo sobre como as comunidades e grupos minoritários podem influenciar e transformar as narrativas predominantes. O espaço terá dois painéis. “Diversidade Cultural e Interculturalidade: Reimaginando a Cultura Ibero-Americana” e "A Gestão Cultural sob uma Perspectiva Afrodescendente".

Já no segundo dia, será abordada a contribuição do setor cultural ao desenvolvimento sustentável. Ainda será apresentado o Relatório "Biodiversidade e o direito de participar na vida cultural"; o painel "Cultura e sustentabilidade de forma transversal: desafios e práticas", além de um diálogo aberto sobre "Cultura e impacto social". Os fóruns estarão abertos ao público. Para participar, os interessados devem se inscrever através do site do encontro.

Serviço

O quê: Encontro Ibero-Americano de Cultura.

Onde: Auditório da Casa das Histórias de Salvador, R. da Bélgica, 2 - Comércio, Salvador.

Quando: Nos dias 11 e 12 de Abril.