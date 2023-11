SecultBa prorroga inscrições dos editais da lei Paulo Gustavo | A TARDE

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBa) decidiu prorrogar o prazo de inscrição de projetos nos 26 editais da Paulo Gustavo Bahia (PGBA) para às 11h59 da próxima segunda-feira, 30. Segundo o secretário de Cultura, Bruno Monteiro, a SecultBa fez todas as adaptações necessárias ao cronograma após construção com a equipe técnica e a plataforma Prosas para ampliar o prazo.

“O nosso governo está comprometido no diálogo com a sociedade baiana e, com muita sensibilidade, discutimos as demandas do setor cultural com as nossas as equipes e pudemos, de forma responsável, fazer todas as adequações necessárias para prorrogar as inscrições dos 26 editais da Paulo Gustavo Bahia, garantindo maior participação e o maior recebimento de propostas”, pontuou.



As inscrições para os editais da PGBA iniciaram no dia 26 de setembro, depois de uma semana de disponibilizados para consulta no site da SecultBa www.cultura.ba.gov.br.



Quem não puder ir presencialmente em um dos postos de atendimento pode ligar para o telefone (71) 3103-3256 ou acessar o canal do Youtube da secretaria, onde está disponível o vídeo Como Inscrever um Projeto | Paulo Gustavo Bahia 2023 e demais conteúdos de orientação.



Confira as sedes:

Salvador

Sede da SecultBa, na rua Conselheiro Spínola, s/n, Barris

(71) 3103-3256

Alagoinhas

Centro de Cultura de Alagoinhas, na Rua Coronel Filadelfo Neves, s/n

(75) 3421-5608

Feira de Santana



Centro de Cultura Amélio Amorim, na Av. Presidente Dutra, nº 2222. Capuchinhos

Guanambi



Centro de Cultura de Guanambi, na Rua Manoel Bandeira, s/n, Centro

(77) 3451 9267

Itabuna



Centro de Cultura Adonias Filho, na P. José Almeida Alcântara, s/n, Centro, Jardim do Ó

(73) 3211-6429

Jequié



Centro de Cultura ACM, na Praça Duque de Caxias – s/n

(73) 3527-5256

Juazeiro



Centro de Cultura João Gilberto, na Rua José Petitinga s/n

(74) 3611-4322

Mutuípe



Casa de Cultura de Mutuípe, na Av. Dr. Bartolomeu Chaves, nº 95, Centro

(75) 3635-1457

Valença



Centro de Cultura Olívia Barradas, na Rua Maestro Barrinha s/n – Graça

(75) 3641-3594

Vitória da Conquista



Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima, na Av. Rosa Cruz, nº 45, Candeias

(77) 3424-4725