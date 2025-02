Show ‘Parada Popular’ homenageia os grandes nomes da música brega

- Foto: Sancho

A música brega surgiu nos anos 60 e, desde então, conquistou o coração dos brasileiros. Das vitrolas aos rádios de pilha, ela invadiu as ruas e as casas, tornando-se a trilha sonora de muitos momentos. O brega atravessa gerações, como uma doce lembrança que nunca se apaga. E é essa essência que o show Parada Popular – Tributo à Música Brega resgata.

A temporada no Jubiabar, que começou na última quarta-feira (29), segue com apresentações agendadas para esta quarta-feira (5) e dia 12 de fevereiro, sempre às 20h30.

O espetáculo é uma extensão do projeto Doc Musical: Breve História da Música Brega, que já passou pelos principais teatros de Salvador, como a Casa do Comércio, SESI, Teatro Módulo e o Museu de Arte da Bahia (MAC-BA). No palco, os cantores Pedro de Rosa Morais e Sancho se apresentam ao lado dos músicos Márcio Melgaço, Fabrício Cyem e Rafael Santana.

A direção é assinada por Kaíka Alves, que também é o roteirista do show. “Diferente do documentário, que tem um caráter mais informativo, o foco principal do show é o repertório musical. Ele até traz algumas informações sobre a história do gênero, mas sem o tom analítico do doc. Aqui, a música é a protagonista ", explica Kaika.

O repertório resgata os grandes sucessos das décadas de 60 e 70, período em que o movimento brega começou a se consolidar. No repertório, canções de Fernando Mendes, Agnaldo Timóteo, Orlando Silva, Reginaldo Rossi, Belthazar e as vozes femininas Kátia e Diana, duas das poucas mulheres a se destacarem no gênero. Artistas da nova geração também têm espaço: Pablo do Arrocha é um dos poucos contemplados, com a canção A Casa ao Lado (2013). “A música brega é um movimento que segue até hoje, e os grandes sucessos atuais são heranças desse período. Com o show, ampliamos o repertório, incluindo as décadas de 80, 90, 2000 e até os dias de hoje. Isso nos permite mostrar a evolução da música brega ao longo do tempo”, destaca Kaika.

O show Parada Popular não se limita apenas à execução de canções icônicas do repertório brega. A apresentação é cuidadosamente pensada para trazer uma experiência visual e sensorial. Segundo Kaíka, a direção artística do show mantém uma identidade visual alinhada à estética dos espetáculos anteriores do grupo. O figurino dos artistas é um dos elementos que reforçam essa conexão, criando um elo entre as apresentações passadas e esta nova produção. Pedro de Rosa Morais e Sancho, por exemplo, vestem roupas coordenadas, seguindo uma estética mais sóbria e menos chamativa. “Optamos por um figurino neutro, sem exageros, justamente para quebrar um estigma. Como idealizador do projeto, quis desvincular a música brega da ideia de cafonice e caricatura. Muitas vezes, quando se fala em brega, as pessoas associam o gênero a algo exagerado, quase como uma piada”, explica Kaika.

Sancho conta que a estética do show foi pensada para reforçar a identidade do projeto: "Escolhemos o verde para manter essa identidade visual. No começo, até questionei se no show precisaria combinar, mas optamos por seguir essa proposta estética, pois, de certa forma, ainda estamos contando uma história. Não é só um show onde cantamos músicas, também trazemos reflexões sobre a música brega e sua importância".

Legado brega

Para Sancho, a emoção transmitida pelas músicas é o ponto central. “No início, tive um certo preconceito com o termo 'música brega', porque se imagina algo de baixa qualidade. Mas, estudando o tema, percebi que essas canções são ricas, com arranjos sofisticados e letras que falam diretamente ao coração", enfatiza.

Com mais de 20 anos de carreira, o cantor Pedro de Rosa Morais cresceu imerso em música brega, que ele sempre acompanhou: “Muita gente usa o termo 'brega' de forma pejorativa, mas essa música tem um alcance enorme e faz parte da cultura popular brasileira. São letras apaixonadas, narrativas autênticas. Assim como Caetano e Chico fazem poesia, os artistas da música brega também expressam sua verdade”. Pedro revela ainda sua realização ao realizar o espetáculo: “Sempre quis fazer um show com esse tema e estou adorando. Queremos manter e expandir”.

Para Sancho, a seleção das canções busca apresentar um panorama completo da evolução da música brega, atravessando décadas e destacando artistas que contribuíram para a consolidação do gênero. Ele comentou ainda sobre a inclusão da música de Pablo, decisão que surgiu no contexto do espetáculo, quando se discutiu os "herdeiros" da música brega. “Pablo representa essa nova geração que preserva o romantismo e a popularidade das letras, criando uma conexão forte com o público das classes mais humildes, assim como os grandes nomes da música brega fizeram no passado. Essa relação com o público de Salvador e outras regiões reafirma a continuidade de um legado musical, que combina simplicidade e emoção, tocando diretamente o coração das pessoas”, pontua.

A primeira noite do show, com casa cheia, demonstrou a força do projeto. Segundo os artistas, o objetivo agora é seguir expandindo essa homenagem, levando Parada Popular para outras apresentações e proporcionando essa experiência musical e emocional a mais pessoas.

“Queremos ativar memórias afetivas e resgatar o romantismo dessas canções. A resposta do público tem sido incrível, e isso nos motiva a continuar”, conclui Sancho.

Parada Popular: Tributo à Música Brega / Quartas-feiras (05 e 12), 20h30 / Jubiabar (Rua Conselheiro Pedro Luiz, 79, Rio Vermelho) / R$ 40

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.