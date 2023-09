Tony Salles anuncia gravação de novo DVD em Salvador

O Pai chegou! O cantor Tony Salles anunciou que está se preparando para a chegada do verão e da maior festa de rua do mundo: o Carnaval de Salvador. Em entrevista à imprensa, na tarde deste domingo (17), no Salvador Fest, o dono do hit “Rapunzel” revelou que feats serão lançados até outubro e que gravará um novo DVD na capital baiana.

"Estou preparando feats para este ano, provavelmente até o mês de outubro eu farei novos lançamentos. Vamos estar fazendo o DVD da gente ano que vem. Agora é aguardar e se preparar porque vem surpresa", afirmou, detalhando que a gravação será em Salvador. "Vai ser, tem que ser", completou.

A apresentação de Tony Salles aconteceu às 13h, debaixo de muito sol, que não foi capaz de espantar milhares de fãs, que foram até o chão. Ele cantou grandes sucessos da carreira: "A Baixa Que É Tiro", "Diferenciada" e "Bombeiro".