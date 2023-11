“Trinca da Mira” leva teatro e literatura ao interior do estado | A TARDE

Buscando promover formação teatral e literária fora do eixo da capital, acontece a segunda edição do projeto “Trinca da Mira - Sob Novas Liberdades e Horizontes”, em cinco cidades do interior baiano, entre o mês de novembro e dezembro. A inciativa é idealizada pelo autor, roteirista e premiado diretor alagoinhense Daniel Arcades, e concebido em parceria com o também ator e diretor alagoinhense Antonio Marcelo, o projeto circulará pelas cidades de Alagoinhas, Araçás, Aramari, Entre Rios e Rio Real, localizadas no Litoral Norte e Agreste Baiano, mobilizando professores e alunos de escolas públicas, agentes culturais e profissionais de linguagem em um programa de formação e difusão com foco em dramaturgia.

Produzido pela DAN Território de Criação, “Trinca da Mira” traz no recorte temático do projeto a valorização de narrativas periféricas, histórias decoloniais e com protagonismo de grupos sociais não-hegemônicos no contexto do bicentenário da independência da Bahia. O objetivo é promover e estimular a liberdade de criação, abordagem e conhecimento da literatura dramática baiana, com foco na criatividade, inovação e singularidade do projeto artístico, valorizando a cultura baiana e a reflexão sobre sua história e identidade.

Estudantes de Ensino Médio e agentes culturais poderão participar da Oficina “Teatro que cabe na nossa boca”, voltada para leitura de textos teatrais produzidos na Bahia nos últimos tempos. Já os profissionais de linguagem contarão com o workshop “Dramaturgia em sala de aula”, com o objetivo de apontar caminhos de trabalho do texto teatral em sala de aula. O projeto prevê ainda a doação de exemplares do livro “Trilogia da Chacina”, de autoria de Daniel, para as escolas públicas participantes.