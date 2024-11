Turistas vêm de longe para curtir Afropunk: "Amando"

- Foto: Agência A Tarde

O Afropunk Bahia acontece desde 2021, e cada ano atrai mais pessoas, como a paulista Tharine Aguiar que ao som do Ilê Aiyê contou o que estava achando da experiência. "Eu estou amando as cores, eu amo toda decoração, esse som maravilhoso, essa banda incrível que eu sou apaixonada".

A paulista revelou o que espera das outras apresentações. "Estou com muita expectativa para todos os shows, porque eu sou muito fã de cada um deles".

As amigas Marijane Mendes e Abayomi Rafael que vieram de João Pessoa, na Paraíba, também revelaram o motivo de sair de outro estado para curtir o festival.

"O Afropunk é muito conhecido, é um evento

que gera muito desejo de mundo aqui no Brasil, então eu e as minhas amigas a gente tinha muita vontade de vir, eu vim de novo pra Salvador pra curtir o Afropunk. Todo mundo combinou e veio junto", explicou Marijane que está em Salvador pela segunda vez e veio com mais cinco amigos para conhecer a festa.

Já Abayomi está pisando na capital baiana pela primeira vez e explicou sua ligação com primeira metrópole brasileira. "Eu tenho um pai que é mestre de capoeira há 40 anos, e a vivência da capoeira iniciou aqui. Então também faz parte da minha história. Eu já tinha o desejo de conhecer Salvador, ainda mais no Afropunk, então juntou o útil ao agradável e hoje estou aqui".