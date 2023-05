Turnê que reúne formação clássica dos Titãs chega a Salvador

Reuniões de bandas que marcaram época já são praticamente uma instituição à parte no cenário do rock - não apenas por se tratarem de bandas de fato queridas do público, mas até por uma questão da baixa renovação do gênero, da ausência de novas gerações dentro do próprio mainstream.

Há décadas não surgem bandas de rock tão significativas para o grande público - e por uma série de razões que não vem ao caso aqui. Daí uma reunião como a dos Titãs em sua formação clássica ser tão aguardada - não obstante as qualidades indiscutíveis de sua obra. Em Salvador, o reencontro do septeto remanescente da formação clássica com o público será neste sábado, na Arena Fonte Nova.

No palco, o atual trio remanescente Branco Mello (voz), Sérgio Britto (voz e teclados) e Tony Bellotto (guitarra) se reúne aos antigos companheiros Arnaldo Antunes (voz), Nando Reis (voz e baixo), Charles Gavin (bateria) e Paulo Miklos (voz e saxofone). A exceção, claro, é o guitarrista Marcelo Fromer, morto em 2001, após um atropelamento.

"Desde 2021, planejávamos fazer uma comemoração reunindo os sete integrantes da banda. A reação foi de entusiasmo com a ideia desde o início, mas pela complexidade das agendas de cada um isso só foi possível acontecer agora, em 2023. Foram várias etapas e negociações pra formatar e realizar essa turnê", conta Branco Mello, em entrevista por email.

E que turnê. Iniciada no final de abril, no Rio de Janeiro, a turnê Encontro já passou por Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre, Manaus e Belém. Amanhã a banda eletriza Aracaju e sábado, Salvador. Nas próximas semanas, a trupe titânica ataca João Pessoa, Recife, Fortaleza, Brasília, Goiânia, Curitiba, São Paulo (três noites), Vitória e Ribeirão Preto. Em novembro, o Encontro se encerra com uma apresentação além-mar, em Lisboa.

Estima-se que em torno de 500 mil pessoas assistirão a estes shows. Um giro de fato à altura da ocasião.

No repertório, um apanhado de hits que cobre "apenas" a primeira década da banda (1982 a 1992), quando o octeto clássico ainda não havia sofrido baixas - Arnaldo Antunes, o primeiro a debandar, saiu dos Titãs justamente no final de 1992.

Ou seja, pode-se esperar muito material dos discos mais iniciais e mais clássicos, como Titãs (1984), Televisão (1985), Cabeça Dinossauro (1986), Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas (1987) e Õ Blésq Blom (1989).

"(A seleção do repertório) Foi relativamente simples, pois optamos basicamente pelas músicas dos dez primeiros anos da banda, quando todos ainda estavam presentes. É incrível como o repertório permanece absolutamente atual", conta Branco.

Acertados os detalhes todos - contratos, repertório, datas, locais, palco, produção etc - iniciaram-se os ensaios. Segundo Branco, tudo correu às mil maravilhas e o velho groove titânico não demorou de ressurgir entre as quatro paredes do estúdio: "(Os ensaios) Foram ótimos . Desde os primeiros ensaios tudo aconteceu como se estivéssemos tocando juntos há 40 anos", afirma.

“Claro que cada um se preparou muito bem para esse encontro. O Nando voltou a tocar baixo, Paulo Miklos, o sax, eu e o Arnaldo nos divertindo nos vocais. A novidade é a presença brilhante da Alice Fromer, filha do Marcelo, cantando e representando o pai no palco. A química do encontro foi imediata”, relata Branco.

O videomaker

Hoje sexagenários, apesar de não exibirem nem cabeça de dinossauro nem pança de mamute, os Titãs talvez não exibam mais a fúria incontida e o vigor dos shows dos anos 80, especialmente entre os álbuns Cabeça Dinossauro e Õ Blésq Blom, o que é muito natural, mas o gigantesco legado deixado pela banda - sem favor algum, uma das mais importantes do rock brasileiro em qualquer época - sobreviverá por muitas e muitas décadas.

Branco, Titã resistente e resiliente, guardião de seu posto ainda hoje, certamente tem consciência do tamanho da contribuição que a banda deu não apenas ao rock brasileiro, mas à nossa própria cultura: "Me sinto feliz por tudo que já fizemos e por seguir fazendo parte dessa história que continua viva, intensa e sempre em movimento", resume ele, modesto.

A contribuição de Branco, em particular, transcende a musical. Desde os primórdios até hoje em dia - com as devidas desculpas pelo chiste - Branco foi o videomaker, o documentarista da banda.

Não à toa, foram os registros colhidos pelas suas câmeras ao longo de décadas que constituíram o material base do ótimo documentário Titãs - A Vida Até Parece Uma Festa (2009), codirigido por ele, com Oscar Rodrigues Alves.

Certamente, ele ainda deve ter bastante material de vídeo inédito em seus arquivos, mas despista: "Acho que o melhor das imagens que eu fiz estão no filme e contam muito bem a história dos 20 primeiros anos da banda. Não temos planos de fazer uma nova versão. O filme está disponível no Now para quem quiser assistir".

Início, meio e fim

Seja como for, é bem possível que, finda a turnê Encontro, surja um novo filme concerto da banda, um registro até necessário para um encontro tão histórico.

O que se sabe mesmo é que, quando as luzes se apagarem em Lisboa, o trio Branco - Sérgio - Tony retornará à formação atual dos Titãs, com ótimos músicos de apoio, diga-se, enquanto os outros retomarão suas carreiras solo e demais atividades.

Vale lembrar que, para muitos jovens que estarão na plateia, esta será a primeira vez que verão tantos Titãs juntos ao mesmo tempo no palco - sem contar, óbvio, os velhos fãs, que matarão saudades do grupo em sua (quase) totalidade.

"O Encontro é uma comemoração de amigos que um dia sonharam em ter uma banda juntos", diz Branco.

"Essa turnê do Encontro tem começo, meio e fim . Quando terminar, todos voltarão aos seus projetos. Eu, Tony e Britto seguimos juntos em nossa trajetória titânica e os nossos amigos retomam seus trabalhos individuais", conclui o cantor / videomaker.

Quem diria que aquele agito jovem no grêmio do Colégio Equipe, em São Paulo, quarenta e poucos anos atrás, ia render tanto.