Xuxa e Ivete tiveram afastamento por vazamento de fotos

O afastamento entre a cantora Ivete Sangalo e a apresentadora Xuxa Meneghel, amigas deste os anos 1990, voltou a ser um dos assuntos mais comentados após a homenagem de aniversário da "rainha dos baixinhos" à artista baiana.

No sábado, 27, Ivete comemorou 51 anos e Xuxa utilizou as redes sociais para prestar homenagear a amiga com um compilado de fotos das duas. Mesmo com assunto resolvido, o desentendimento entre as duas voltou a ser lembrado.

"Veveta, hoje acordei pensando em você... Queria te ligar pra saber como você estava, as meninas… e que surpresa!!! Hoje é seu níver… eu realmente tenho um canal aberto contigo. Queria ter feito uma música, dançar pra você (hehe quem sabe em outra vida) mas nada chegará perto do meu carinho por você. SIMPLESMENTE QUERO O MELHOR PRA TI. Não apenas no seu níver… queria que a Bahia fosse aqui no 'Recreio ou Ipanema' pra te abraçar sempre que meu coração desejasse e ficar do seu lado…(acho que você ía enjoar de me ver) TE AMO, SIMPLES ASSIM", escreveu no Instagram.

Em entrevista à revista Vogue, a ex-Global disse, sem muitos detalhes, que o motivo do afastamento seria uma surpresa que não agradou a Ivete.

"Eu a fiz uma surpresa carinhosa. Ela não gostou muito. Me parece que a nossa confiança se quebrou ali. Fiquei meses sem me aproximar dela e das pequenas. Quando nos reencontramos, Veveta me olhou fundo nos olhos e, com toda a pureza do mundo, pediu desculpas. Me desarmei e a abracei por longos minutos", contou Xuxa.