Evento em Salvador debate potencialidades e desafios do setor marítimo

II Fórum Nacional de Economia do Mar - Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

Foi iniciado na manhã desta quinta-feira, 20, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), II Fórum Nacional da Economia do Mar. O evento reúne especialistas, empresários e autoridades governamentais, que discutem as potencialidades e desafios do setor marítimo brasileiro e traçam estratégias para o desenvolvimento sustentável das atividades econômicas relacionadas ao mar.



Durante esta manhã, quem deu início ao evento foi o presidente da Fieb, Carlos Henrique Passos, que fez as honras da casa. Em seguida, o presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), Joaci Góes, anunciou a restauração da Praça Cairu, no Comércio. Góes citou o padre Antônio Vieira, ao falar da importância de se escrever uma história para o futuro. "Precisamos trabalhar em conjunto para construir um futuro de desenvolvimento", disse.



A grande revelação da manhã foi o restabelecimento da rota Bahia-China, além da criação do Cluster Bahia.



Para dar início ao primeiro painel, cujo tema foi “Organizando a Economia do Mar”, o diretor do WWI, Eduardo Athayde, ressaltou que muitos estados costeiros estão avançando neste setor, e que a Bahia não pode ficar atrás. “Precisamos inserir a Bahia nesse contexto, até porque a economia do mar na Bahia movimenta cerca de R$ 80 bilhões. Temos um potencial enorme aqui”, disse Athayde, destacando que “Salvador é a capital da Amazônia Azul”.

Eduardo Athayde, diretor do WWI | Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

No segundo painel, que teve o tema “Estruturando a Economia do Mar”, foram abordadas as estratégias de sustentabilidade e as práticas de governança ambiental, social e corporativa que podem ser aplicadas ao setor marítimo.



Outros palestrantes de destaque abriram os horizontes da plateia sobre o tema da economia do mar, como o Almirante e ex-comandante da Marinha, conselheiro do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro e assessor da FGV, Ilques Barbosa; o executivo de Novos Negócios do Senai Cimatec, Miguel Andrade; o sub-procurador geral da república Luiz Augusto Santos Lima, entre outros grandes nomes do setor.



O II Fórum Nacional da Economia do Mar está previsto para ser encerrado às 18h desta quinta-feira.

O fórum é organizado pelo Ministério Público Federal (MPF), Marinha do Brasil, Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Associação Comercial da Bahia (ACB) e Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba).