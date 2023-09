Aluguel residencial registra alta de 1,86%, revela pesquisa

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), contabilizado por meio do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) , calculou uma variação de 1,86% em agosto de 2023. Os dados foram divulgados pela instituição nesta quarta-feira, 6.

Em comparação ao mês de julho, o preço do aluguel acelerou. A alta registrada no índice foi de 0,51%. O resultado calculado no acumulado dos últimos 12 meses ficou em 7,49% em agosto, diante de 7,37% no mês anterior.

O levantamento da FGV aponta ainda que todas as cidades analisadas apresentaram aumento nos preços: São Paulo (de -0,35% para 1,46%), Rio de Janeiro (1% para 1,09%), Belo Horizonte (de 2,54% para 2,84%) e Porto Alegre (de 0,58% para 2,5%).

Tirando São Paulo, as três cidades que fazem parte do índice registraram desaceleração na comparação anual em relação a agosto de 2022: Rio de Janeiro (de 9,49% para 9,42%) Porto Alegre (de 5,76% para 5,62%) e Belo Horizonte (de 10,73% para 10,45%). A capital paulista cresceu de 5,97% para 6,42%.

O índice é responsável por medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis brasileiro.