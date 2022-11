ANP: Gasolina sobe nos postos pela 3ª semana consecutiva

Pela terceira semana seguida, o preço médio do litro da gasolina vendido nos postos do país subiu, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgados nesta segunda-feira, 31.

De acordo com o levantamento, o litro passou a custar R$ 4,91, em média, entre 23 e 29 de outubro, uma alta de 0,6% em relação ao preço da semana anterior. O preço máximo de revenda encontrado pela ANP foi de R$ 7,34 o litro e o mais baixo, de R$ 3,49 o litro.

A alta também atingiu o etanol, que subiu 2,5% na semana: de 3,54 para 3,63 reais por litro. Já o preço do gás de cozinha permaneceu estável, em R$ 109,86 reais por botijão de 13 quilos.

Já o preço do diesel S10 caiu 0,6%, para média de R$ 6,68 o litro, com o valor mais alto atingindo R$ 8,49 e o mais baixo, R$ 5,96 o litro.

Segundo a ANP, os reajustes dão sinais de estabilização nos preços dos combustíveis, após semanas consecutivas de forte queda. O aumento, no entanto, não está atrelado aos preços praticados pela Petrobras, que mantém o valor dos combustíveis congelados há 59 dias.