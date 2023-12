B3 exclui Braskem de índice de sustentabilidade da Bolsa de Valores | A TARDE

A B3, operadora da Bolsa de Valores de SP, anunciou a exclusão da Braskem de seu Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3), nesta terça-feira, 5. A medida entra em vigor a partir de sexta-feira, 8.

As ações da empresa vão ser eliminadas do índice, que reúne empresas reconhecidas por boas práticas de ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança corporativa).

A exclusão da Braskem acontece em meio ao risco de colapso de uma das minas de sal-gema da petroquímica em Maceió. Segundo a B3, foram levadas em consideração a gestão de crise, a resposta diante da problema e o impacto sobre sua imagem.

“A decisão não deve ser tomada como pré-julgamento das responsabilidades da companhia, mas decorre da aplicação do disposto na metodologia do ISE B3, item 5.3, que estabelece a exclusão de ativos que ‘durante a vigência da carteira se envolvam em incidentes que as tornem incompatíveis com os objetivos do ISE B3, conforme critérios estabelecidos na política de gestão de riscos do índice’, informou a B3. Segundo a B3, a exclusão é válida para 2023.

A mina 18 da Braskem, em Maceió, está sob risco de colapso há uma semana, mas a velocidade de deslocamento do solo foi reduzida nos últimos dias.