Bahia Farm Show: Hotéis registram 100% de ocupação para feira | A TARDE

A expectativa para o início da Bahia Farm Show 2024, em junho, movimenta os prestadores de serviços que começam a fechar negócios de forma antecipada. Essa movimentação, já esperada todo o ano, contribui direta e indiretamente com a economia da cidade sede, Luís Eduardo Magalhães, Barreiras, e toda a área que abrange o Oeste da Bahia.

A rede hoteleira da cidade, por exemplo, registra 100% da taxa de ocupação. A gerente de hotel Luana Corsi afirma não ter mais vagas no estabelecimento em que ela trabalha. “O movimento do hotel no período da Bahia Farm Show é excepcional, chegando a 100% de ocupação. Já estamos com lotação total, trabalhamos com pelo menos um ano de antecedência nas reservas e os clientes costumam mesmo antes do fim da feira já bloquearem as diárias para o próximo ano”, afirma ela, que destacou ainda sobre as contratações temporárias para atender as demandas extras neste período.

“A feira trás movimento extra em todos os serviços ofertados, temos mais movimento no restaurante, na lavanderia e no espaço de eventos. Consequentemente, sempre precisamos de mão de obra extra para atender a demanda deste período. Para 2024, já antecipamos as contratações para atender ainda melhor e com mais qualidade os nossos clientes, capacitando os funcionários com tempo hábil para oferecer cada vez mais excelência no atendimento”, revela a gerente.

A grande procura pelas empresas que oferecem serviços no período da Bahia Farm Show demonstra o otimismo do mercado para conferir o que há de melhor em tecnologia. O setor de transporte executivo também é uma área que vê a demanda aumentar. Proprietário de uma frota para transporte de pessoas, Alcineli Lopes da Silva diz que ganha quem se programa para atender.

“O fluxo de veículos executivos aumenta muito antes e durante a feira No início deste mês de abril, fechei três contratos. Em outra edição, foi necessário contratar mais quinze motoristas e alugar veículos em Brasília para dar suporte ao público, diretores de grandes marcas, diretores financeiros, representantes de grupos do agronegócio e também, às pessoas que trabalham na feira. A Bahia Farm Show é um sucesso na venda de máquinas e na geração indireta de renda. Agrega financeiramente de forma positiva o meu setor”.

Com a lotação dos hotéis, o mercado de locação de imóveis também tem grande procura no período, tornando-se uma oportunidade de renda extra para proprietários de imóveis. É o caso do radialista Roque Santos, que decidiu diversificar os investimentos ao alugar uma casa mobiliada durante o evento agrícola. “A cidade recebe muitos visitantes e os hotéis ficam lotados. Foi nessa situação que vi a oportunidade de alugar meu imóvel e ganhar uma renda extra. Para 2024, as expectativas são as melhores possíveis, principalmente considerando a organização da feira e o potencial do agro”.

Para esta edição, a organização da Bahia Farm Show já divulgou que a área comercializada está 100% comercializada, e o público comprador e visitante poderá conferir um total de 420 empresas que vão representar mais de mil marcas com as mais modernas tecnologias do mercado, a exemplo das tradicionais revendas de máquinas, implementos agrícolas, tecnologias de irrigação, drones, softwares, aviões e estruturas como silos e armazéns. Os produtos e serviços com foco na área agrícola serão expostos em uma área total de 242 mil metros quadrados distribuídos na área externa do complexo e nos três galpões cobertos.

A Bahia Farm Show 2024 é uma realização da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com o apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento do Oeste Baiano (Fundação Bahia) e Associação dos Revendedores e Representantes de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba).