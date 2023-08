Bahia lidera ranking na receita do comércio no Nordeste

No âmbito da região Nordeste, no ano de 2021, a Bahia se manteve como o estado de maior representatividade no setor comercial, ampliando a sua participação no número de unidades locais e na receita bruta de revenda do comércio. Em relação a 2012, a participação do estado no total de estabelecimentos comerciais do Nordeste subiu de 26,8% para 29,7%.

Já a participação da Bahia na receita bruta de revenda do comércio no Nordeste teve, entre 2012 e 2021, um leve avanço, passando de 26,9% para 27,2%. No período, a receita bruta do comércio baiano mais que dobrou em termos nominais, passando de R$ 107,5 bilhões em 2012 para R$ 236,4 bilhões em 2021 (+119,9%). Na Região Nordeste, o crescimento foi um pouco menor, de 118,0%, com o valor passando de R$ 399,2 bilhões em 2012 para R$ 870,2 bilhões em 2021.

Entre 2012 e 2021, além da Bahia, outros três estados ganharam participação na receita bruta de revenda do comércio do Nordeste, com o Maranhão tendo o maior ganho em pontos percentuais (de 9,5% para 10,9%). A Paraíba (de 7,0% para 7,6%) e o Piauí (de 5,1% para 5,5%) também apresentaram resultados positivos.

O Ceará liderou a queda de participação na região no período, saltando de 15,5% para 14,4%. Também apresentaram desempenho negativo: Pernambuco (de 20,5% para 20,0%), Rio Grande do Norte (de 6,5% para 6,1%), Alagoas (de 5,1% para 4,8%) e Sergipe (de 3,8% para 3,6%).