Bahia Oil & Gas Energy começa amanhã com palestrantes nacionais | A TARDE

A Bahia Oil & Gas Energy, feira de negócios voltada para toda a cadeia produtiva das áreas de petróleo, gás, petroquímica, naval e integração energética do Norte e Nordeste, acontece entre esta quarta e sexta-feira, 24, no Centro de Convenções Salvador, com extensa programação e presença confirmada de especialistas do setor.

Entre os profissionais estão o navegador e empresário Aleixo Belov, que vai falar sobre óleo e gás na Economia do Mar e César Patiño, presidente do Capítulo Mundial de Recuperação Avançada – SPE, que vem da Colômbia para apresentar casos de sucesso no Onshore do seu país. Além disso, o governador da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT), confirmou presença no evento.

Serão mais de 100 profissionais em plenárias, palestras e painéis para trazer novas perspectivas do mercado regional, nacional e mundial. Estão confirmados: Celso Ferreira, vice-presidente (VP) de Operações da Acelen; Symone Araújo, diretora da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); João Vitor Moreira, diretor executivo de Comercialização, Regulação e Novos negócios da PetroReconcavo; Caetano Machado, CEO da Mandacaru; Juan Alvez, sênior VP de Operações da Seacrest; Marcelo Lyra, VP de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Acelen; Gustavo Checcucci, diretor de Energia e Descarbonização da Braskem; Luiz Gavazza, Presidente da Bahiagás e do Conselho de Administração da Abegás, entre outros representantes de renomadas instituições.

A abertura oficial do evento está marcada para 14h de quarta-feira e terá autoridades presentes na plenária, tanto representando o setor, quanto reguladores e setor público, a fim de iniciar debates sobre os desafios e oportunidades para o mercado de O&G na Bahia e Nordeste.

Além do governador da Bahia, estão confirmados Márcio Félix, presidente da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás - ABPIP; Symone Araújo, diretora da ANP; Carlos Henrique Passos, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia - FIEB; Marta Abrão, gerente geral na Petrobras – UN BA; José Firmo, CEO da PetroReconcavo; Daniel Romeiro, diretor da 3R; Aurélio Amaral, diretor da Eneva; Frederico Oliveira, diretor da Alvopetro; Caetano Machado, CEO da Mandacaru; Marcelo Lyra, vice-presidente da Acelen; Sergio Bacci, presidente da Transpetro, entre outros.

O evento

O Bahia Oil & Gas Energy é uma feira de negócios voltada para toda a cadeia produtiva das áreas de petróleo, gás, petroquímica, naval e integração energética do Norte e Nordeste do Brasil. Nesta segunda edição, são estimados mais de 10 mil visitantes de, pelo menos, 15 países diferentes.

Para atender ao grande público previsto, o evento terá duas plenárias, sendo a TAG voltada ao setor de petróleo e a Eneva, ao gás e derivados. Além disso, haverá as apresentações de pesquisas no Congresso Científico by IPB, a Seção Técnica by Transpetro, cerca de 200 estandes para expositores, a Arena Acelen ESG, Arena Comercial, Arena Origem de Inovação, Talentos do Futuro para apresentações temáticas, as rodadas de negócios no Supply Meeting by Transpetro e as visitas técnicas para conhecer operações na região metropolitana de Salvador, além do Espaço Conexões Startups e Espaço dos Fornecedores, promovidos pela Petrobras.

O evento é organizado por Austral Energy Consulting com a colaboração estratégica do Instituto Politécnico da Bahia (IPB) e da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás (ABPIP).

Tem também apoio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), Abegás (Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado), Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Governo do Estado da Bahia, Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofir), Bahiagás, Governo do Canadá, Governo de Alberta, Grupo Argentino de Provedores Petroleiros (GAPP) e Sociedade Internacional dos Engenheiros de Petróleo (SPE International – Bahia Sergipe Section). Programação e inscrições estão disponíveis no site.

Serviço

Bahia Oil & Gas Energy 2024

Data: 22 a 24/05/2024.

Local: Centro de Convenções de Salvador.

Inscrição: gratuita.

Confira a programação.

