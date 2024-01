Bahia tem mais de 1 milhão de cadastros do Bolsa Família bloqueado | A TARDE

O governo federal bloqueou na Bahia mais de 1 milhão de cadastros do Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do país, após um pente fino iniciado em 2023. No país, o número chegou a 8,4 milhões de benefícios bloqueados.

Os dados foram obtidos pelo Metrópoles via Lei de Acesso à Informação e se referem aos cadastros de famílias cortados entre os meses de março — quando se iniciou o governo iniciou um processo de revisão — e dezembro. A maioria dos benefícios cancelados estão concentrados no Nordeste (3.762.332) e Sudeste (3.023.165).

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), os cortes nos cadastros são referentes a famílias que apresentavam algum tipo de inconsistência no cadastro, seja de renda, seja da composição familiar, além de beneficiários com informações desatualizadas há muito tempo.

O objetivo é reparar distorções no Cadastro Único, porta de entrada para programas sociais do governo federal.