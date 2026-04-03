Banco Central anuncia pacote de mudanças no Pix; veja novidades

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A modalidade PIX é a mais famosa no Brasil atualmente - Foto: Bruno Peres | Agência Brasil

O Banco Central anunciou uma série de mudanças no Pix que devem começar a ser implementadas até o fim deste ano. As atualizações fazem parte de um pacote de modernização do sistema, que já é utilizado por grande parte da população e movimenta trilhões de reais anualmente.

A proposta é ampliar as funcionalidades do serviço, tornando-o mais integrado a diferentes operações financeiras e ampliando seu uso no dia a dia.

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Novas funcionalidades do Pix

Entre as principais mudanças previstas, estão:

Split tributário: o sistema deverá se adaptar ao modelo de pagamento de impostos em tempo real que está sendo desenvolvido pela Receita Federal, com previsão de implementação até 2026.

o sistema deverá se adaptar ao modelo de pagamento de impostos em tempo real que está sendo desenvolvido pela Receita Federal, com previsão de implementação até 2026. Cobrança híbrida: boletos passarão a ter, obrigatoriamente, a opção de pagamento via Pix por QR Code a partir de novembro. Hoje, essa alternativa é oferecida de forma opcional.

boletos passarão a ter, obrigatoriamente, a opção de pagamento via Pix por QR Code a partir de novembro. Hoje, essa alternativa é oferecida de forma opcional. Pagamento de duplicatas: o Pix permitirá quitar títulos de crédito, facilitando a antecipação de recebíveis e reduzindo custos para empresas.

o Pix permitirá quitar títulos de crédito, facilitando a antecipação de recebíveis e reduzindo custos para empresas. Pix em garantia: a funcionalidade vai possibilitar o uso de valores futuros como garantia para empréstimos, em um modelo semelhante ao crédito consignado, com potencial para reduzir juros.

a funcionalidade vai possibilitar o uso de valores futuros como garantia para empréstimos, em um modelo semelhante ao crédito consignado, com potencial para reduzir juros. Pix por aproximação offline: o Banco Central estuda permitir pagamentos por aproximação mesmo sem conexão com a internet.

o Banco Central estuda permitir pagamentos por aproximação mesmo sem conexão com a internet. Pix internacional: a ideia é ampliar o uso da ferramenta em outros países, consolidando pagamentos transfronteiriços de forma mais abrangente.

Sistema sob pressão internacional

As novidades surgem em um momento de críticas ao Pix por parte dos Estados Unidos. O governo norte-americano avalia que o modelo brasileiro pode afetar empresas de cartão de crédito, como Visa e Mastercard.

Essa não é a primeira vez que o sistema entra na mira do país. Em 2024, um relatório já havia apontado o Pix como uma prática considerada desleal no mercado de pagamentos eletrônicos.