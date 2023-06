Bolsa fecha em queda, mas acumula crescimento em maio

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3) fechou em queda nesta quarta-feira, 31. Os números registraram uma desvalorização de 0,58%, aos 108.335 pontos. No mês, a alta é de 3,74%, a maior desde outubro do ano passado.

No Brasil, a divulgação de indicadores econômicos tiveram influência na avaliação do índice. Nesta quarta-feira, o país registrou uma taxa de desemprego de 8,5%, a menor desde 2015. As contas públicas registraram um superávit de R$20,3 bilhões.

Após um dia de alta, o dólar registrou um crescimento de 0,61%, aos R$ 5,07. A máxima do dia ficou em R$ 5,12. A queda da moeda norte-americana no dia aconteceu após discurso do diretor do Fed, Philip Jefferson, que indicou que os EUA podem realizar uma pausa no complicado momento monetário.