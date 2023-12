Brasil deve encerrar 2023 com mais de 6 milhões de turistas | A TARDE

Até o final de 2023, o Brasil deve atrair mais de 6 milhões de turistas estrangeiros, segundo anunciou o ministro do Turismo, Celso Sabino, e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

No acumulado até setembro de 2023, a receita com turistas estrangeiros alcançou 25 bilhões de reais e até o final do ano, o recurso deve superar o recorde de R$ 34 bilhões. No ano passado, o setor recebeu 3,6 milhões de turistas estrangeiros e a receita gerada com o setor foi de R$ 24 bilhões, de acordo com dados do governo federal.

“Esperamos mais de 106 milhões de brasileiros viajando pelo Brasil, mais de 6 milhões de estrangeiros e mais de R$ 30 bilhões gastos aqui este ano“, disse Sabino. Ainda segundo o ministro, esforços estão sendo feitos para melhorar os indicadores. “Recebemos 6 milhões de turistas, mas é um consenso que é algo muito pequeno em relação ao mundo e às nossas potencialidades. Nosso esforço é grande para mudar esse cenário”.

Segundo Freixo, da Embratur, a expectativa é chegar dentro de dois anos a 8 milhões de turistas estrangeiros por ano. “É possível que a gente iguale ou supere os 34 bilhões (de reais) de 2014“, disse ele, mencionando o ano em que o Brasil sediou a Copa do Mundo.

Sabino e Freixo inauguram nesta quinta o primeiro escritório da Organização Mundial do Turismo (OMT) para a região das Américas e Caribe, no Rio de Janeiro, cidade que tem enfrentado uma recente onda de casos de violência, inclusive em pontos turísticos, como a praia de Copacabana.