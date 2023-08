BYD anuncia centro de desenvolvimento em Salvador

A montadora chinesa BYD anunciou, durante evento em São Paulo, na quinta-feira, 17, que abrirá um centro de desenvolvimento de tecnologia em Salvador (BA), para trabalhar em um veículo híbrido flex. As informações foram divulgadas pelo G1.

“Vamos trazer especialistas para inaugurar um centro de pesquisa e desenvolvimento em Salvador, para transformar a região em um ‘Vale do Silício’ brasileiro”, disse Tyler Li, presidente da BYD no Brasil. Em julho, a chinesa anunciou que terá três fábricas no município de Camaçari, em complexo industrial em que estava instalada a fábrica da Ford.

O evento contou com a presença do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, afirmou que o posicionamento do presidente Lula é de que incentivos aconteçam para estimular a vinda desse tipo de investimento”, disse ele.

“Celebramos esse anúncio com muita alegria. Temos todo o interesse que o Brasil seja estimulado com medidas como essa, de formação de profissionais e pesquisadores. A BYD deixará ao Brasil e à Bahia a possibilidade de formação de emprego e renda, mas também a presença de profissionais desenvolvendo essas pesquisas aqui”, afirmou.

Ainda de acordo com o governador, a estimativa é de que até outubro as obras de adequação por parte da BYD possam começar.