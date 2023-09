BYD faz estimativa para instalação de fábrica na Bahia

A empresa chinesa BYD, produtora de carros elétricos, anunciou em comunicado enviado à imprensa nesta segunda-feira,4, que confirma os planos de iniciar a primeira fábrica no complexo de Camaçari. As operações estão programadas para iniciarem no último trimestre de 2024 ou no primeiro de 2025.

O comunicado chega ao conhecimento público após o jornalista Júlio Cesar do portal InsideEVs informar que haveria alteração na chegada da empresa no estado, em virtude da burocracia no tocante à instalação da fábrica. Ainda de acordo com a nota da empresa, é reforçado o compromisso de investir R$ 3 bilhões na instalação de três novas fábricas na Bahia.

No comunicado, a empresa também anunciou que vai criar um centro de pesquisa e desenvolvimento em Salvador, como parte do projeto iniciado no estado baiano. Um dos principais objetivos do time P&D brasileiro será desenvolver tecnologia de um motor híbrido flex, visando o uso do etanol conjugado com a propulsão elétrica. A BYD está determinada a transformar a capital baiana no Vale do Silício brasileiro.

Os primeiros modelos a serem produzidos em Camaçari serão o BYD Dolphin, carro elétrico urbano que foi lançado no país no final de junho e já bateu recordes de vendas, com mais de 4.000 emplacamentos, e o BYD Song Plus, SUV híbrido plug-in lançado no final do ano passado.