Caixa e BB fazem 1ª transferência via 'Drex' entre bancos públicos

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil realizaram, nos dias 30 e 31 de agosto, o primeiro teste de transferência entre duas instituições públicas via ‘Drex’, a moeda digital piloto do Banco Central (BC). Logo após o envio, os valores foram estornados para a carteira do BB.

Para a presidenta da Caixa, Maria Rita Serrano, a versão brasileira de uma moeda digital ganha cada vez mais relevância com o primeiro teste entre bancos públicos. “A colaboração entre as nossas instituições representa um compromisso com a inovação e a modernização do setor financeiro. Estamos entusiasmados com os resultados positivos até agora e ansiosos para explorar ainda mais o potencial das moedas digitais e das transações ágeis”, afirma.

A transação mostra um passo importante para o mercado financeiro logo após o lançamento do Drex, que será a porta para acesso à economia tokenizada. Os tokens poderão ser registrados na rede do Drex e a liquidação das negociações será feita com moeda segura emitida pelo Banco Central. A tecnologia promete trazer mais inovação e modernização ao setor financeiro. É o que também aponta a presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros,

“O Drex é mais uma iniciativa bem-sucedida, em que teremos a possibilidade de melhorar serviços bancários com a adoção da tecnologia blockchain e a tokenização. O teste realizado entre os dois bancos é mais um passo importante do projeto e demonstra nossa capacidade de incorporar novas tecnologias e inovações aos nossos modelos de negócio”, diz.

A expectativa com a chegada do Drex e o uso das tecnologias blockchain e tokenização é de que os serviços financeiros possam ser melhorados, barateados e democratizados. Com a tecnologia, devem ser beneficiadas áreas da construção civil e investimentos ao usar a tokenização para acelerar compras e negócios em questão de horas.