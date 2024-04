Caixa inicia contratações de financiamento habitacional com FGTS | A TARDE

A Caixa inicia neste mês as contratações de financiamentos imobiliários com utilização do chamando FGTS Futuro, modalidade que libera uso do valor futuro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Inicialmente serão contemplados os trabalhadores com renda mensal de até R$ 2.640,00 para aquisição de imóveis novos e usados pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

Para utilizar a nova medida, o trabalhador deve aprovar a realização da caução dos créditos disponíveis nas contas do FGTS, por um prazo de 120 meses, somente no ato da contratação, seja presencialmente ou pelo aplicativo do FGTS.

A Caixa ressalta que a escolha da utilização do FGTS Futuro para o financiamento habitacional é exclusiva do trabalhador e válida para novos contratos.



Com a decisão, a expectativa do governo é que cerca de 60 mil famílias com renda até dois salários mínimos sejam beneficiadas por ano. No entanto, a nova modalidade só irá beneficiar novos financiamentos.