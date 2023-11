Campos Neto diz eventual mudança da meta fiscal pode parecer abandono | A TARDE

Em evento realizado pelo Valor Capital Group nesta quarta-feira, 8, em Nova York, nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que mudar a meta fiscal para 2024, nesse momento, geraria “muita incerteza”, o que pode levar o mercado a interpretar que o arcabouço fiscal foi “abandonado” pelo governo.

“A nossa visão é que a meta fiscal já tem muitas previsões para quando você não conseguir cumprir a meta. Portanto, alterar a meta neste momento geraria muita incerteza”, disse o economista.



De acordo com Campos Neto, “se não tivermos uma meta, as pessoas poderão interpretar que o nosso arcabouço fiscal foi abandonado e será muito mais difícil estimar realmente como as despesas fiscais serão em 2025 e 2026”. As declarações do presidente do Banco Central vão ao encontro das discussões do Comitê de Política Monetária (Copom), em reunião na última semana.



A possibilidade de mudança na meta fiscal foi comentada pelo presidente Lula em café com jornalistas no último dia 27. Na ocasião, o petista disse que “dificilmente” o governo alcançará a meta de déficit zero nas contas em 2024.



"Eu sei da disposição do [ministro Fernando] Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Já dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero", declarou o presidente.