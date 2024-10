CBPM participa do 51º Congresso Brasileiro de Geologia

- Foto: Divulgação/CBPM

Com o objetivo de destacar seu papel e suas contribuições para a mineração na Bahia e no Brasil, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) participa da 51ª edição do Congresso Brasileiro de Geologia (CBG), que acontece entre os dias 13 e 17 de outubro, em Belo Horizonte. Considerado uma das maiores jornadas científicas do país, o evento reúne especialistas e pesquisadores renomados para discutir os temas mais atuais e relevantes da geologia.

Apontado como uma verdadeira imersão nos tópicos que irão definir os rumos da ciência geológica, essencial para o desenvolvimento sustentável do planeta, o CBG é considerado o principal evento da área de geociências da América Latina. A programação do evento conta com cinco dias de troca de conhecimento, reflexões sobre recursos naturais, sustentabilidade e as inovações tecnológicas que estão moldando o futuro da geologia no Brasil e no mundo.

Participação da CBPM

Com um estande montado para recepcionar os especialistas, acadêmicos e profissionais da área de geociências que visitarem o CBG 2024, a CBPM apresentará algumas das suas oportunidades minerais, bem como informações sobre novas descobertas da companhia, a exemplo da Província Metalogenética do Norte do Estado da Bahia.

Para o diretor técnico da CBPM, Manoel Barretto, a participação da CBPM em um evento como o CBG é fundamental, pois fortalece a posição da empresa como uma referência em pesquisa mineral no Brasil e demonstra o compromisso da companhia com o desenvolvimento da mineração de forma responsável.

“É um evento que nos permite apresentar um pouco do que a CBPM tem feito e abordar temas atuais tanto na geologia, como na sustentabilidade e regulamentações, fazendo com que a empresa esteja alinhada com as tendências e desafios enfrentados pelo setor mineral”, afirmou Barretto.

Trabalhos geocientíficos

O grande destaque da participação da CBPM no CBG 2024 são os técnicos da companhia que tiveram trabalhos geocientíficos aprovados para apresentação no evento. Entre os geólogos que irão representar a companhia no evento, estão Adriana Peixoto, doutora em geologia, Michele Santos, doutora em geologia e especialista em Petrografia, Luana Amaral, especialista em Engenharia de Recursos Minerais, além de Francisco Dias, geólogo de Exploração, e Josemar Oliveira, mestre em Geofísica de Exploração Mineral.

Ao todo, cinco trabalhos geocientíficos elaborados pelos técnicos da CBPM serão apresentados no CBG 2024. “Penso que todos deveriam ter a mesma oportunidade de participar do evento, levando em consideração que os trabalhos realizados nos diversos projetos da CBPM são importantes”, informou a doutora Adriana.

Quem também demonstrou satisfação em representar a CBPM no CBG 2024 foi a doutora Michele, que disse estar “muito feliz em poder participar” do evento”. Para a geóloga Luana, “é gratificante ver o reconhecimento das pessoas para com a companhia e fazer parte do quadro técnico que faz um trabalho de excelência por tantos anos”.

Já o geólogo Josemar agradeceu pela confiança dada à equipe de “produzir um conteúdo de qualidade e interessante para o público-alvo”, enquanto o mestre em geologia, Francisco, disse encarar o evento como um “reconhecimento do trabalho que área técnica vem efetuado nos últimos anos. “Espero representar nossa empresa da melhor forma”, completou.