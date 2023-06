Confira caderno especial da Bahia Farm Show

Com o tema "O Agro Sem Fronteiras", a 17ª edição da Bahia Farm Show começa nesta terça-feira, 6. A feira conecta o produtor com as últimas tendências e tecnologias do setor, por meio de exposições, workshops e palestras imperdíveis.

A solenidade de abertura do evento, que é considerado a maior feira agrícola e de negócios do Norte e Nordeste contará com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, governador do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, ministros de Estado, secretários de governo e demais autoridades federais, estaduais, regionais, além de agricultores da região do Matopiba.

O presidente da feira, Odacil Ranzi, recepciona os presentes ao lado do prefeito de Luís Eduardo Magalhães, cidade sede do evento, Júnior Marabá. A Bahia Farm Show vai até o sábado, 10.

Em preparação ao evento, A TARDE lança, neste domingo, 4, um caderno especial com todas as informações sobre o evento. Confira entrevistas exclusivas com representantes do agro e da Bahia Farm, além do mapa da feira.

