Confira dicas para economizar e não cair em golpes na Black Friday | A TARDE

A Black Friday 2023, que acontecerá em 24 de novembro, geralmente é antecipada por muitas lojas, que fazem ações durante todo o mês. Com isso, consumidores precisam começar a monitorar e se preparar para conseguir as melhores oportunidades sem cair em ciladas.

Segundo levantamento recente do Google e realizado pela Offerwise, 2 em cada 3 consumidores pretendem comprar na Black Friday. O especialista em compras online e co-fundador da Reduza, Alessandro Fontes, listou 10 dicas e ferramentas para acompanhar o consumidor em cada passo da jornada de compra.



Confira as dicas:



Compare e monitore preços: acompanhe a evolução de preços dos produtos que você deseja comprar. Veja o histórico do preço dos últimos meses e compare os valores entre diferentes lojas no dia da compra. Sites como Buscapé, Zoom e Jácotei são excelentes ferramentas para te dar um norte para identificar se a oferta é realmente boa.



Veja vídeos e avaliações sobre os produtos: será que o produto que você deseja comprar é realmente bom? Veja as avaliações de consumidores que já compraram ou vídeos de especialistas que analisaram o produto e saiba se o produto é bom, se é o ideal para você ou se existem outros melhores pela mesma faixa de preço;

Busque produtos a partir de imagens: isso ajuda muito, principalmente para comprar em sites internacionais. Viu um produto na internet e não sabe onde comprar? Dê um print, abra o aplicativo Google Lens ou da Aliexpress e faça a busca, a partir da imagem. Você pode achar o produto por um preço muito melhor, só fique ligado com as taxas e tributações;

Verifique se o site é confiável ou se pode ser um golpe: nesse período do ano aumenta significativamente a quantidade de golpes na internet e o caminho para chegar aos consumidores são os anúncios patrocinados, portanto, não confie cegamente em anúncios. Antes de realizar qualquer compra, verifique a URL do site, pois pode ser um site clonado ou alguma loja fraudulenta, o Site Confiável é prático e te ajuda a identificar e diferenciar, sites confiáveis de sites não confiáveis.

Procure por cupons de desconto: os cupons de desconto podem te ajudar a economizar, de dar brindes e até frete grátis, mas procurar cupons de desconto é uma amolação, não é mesmo? No site Reduza você pode colar a URL do produto para que o site busque e teste automaticamente milhares de cupons, se algum dos cupons disponíveis na loja funcionarem para o item desejado, ele te informará, economizando tempo e dinheiro em seu processo de compra.

Ganhe cashback: já pensou? Pegar uma super promoção e ainda ganhar um dinheirinho de volta? O Cashback devolve parte do valor da sua compra, seja via site especializado, cashback da própria loja e até do cartão de crédito, o percentual varia de 1 a 5% em média, chegando até 20% em ações promocionais.

Rastreie suas compras: sua compra internacional está vindo pelos Correios e você odeia preencher captcha para cada vez que tenta rastrear sua compra? O Site Correios é um site alternativo para rastreamento de pacotes enviados pelos Correios e que não solicita captcha;

Participe de grupos de promoções: as melhores promoções duram pouco tempo, e você certamente não vai conseguir comprar a tempo. Os grupos de promoções no WhatsApp possuem equipes que monitoram e identificam em tempo real as melhores promoções e enviam alertas para que seus membros possam aproveitar.

Participe de comunidades de ofertas: sites como Pelando e Promobit, são plataformas colaborativas, onde os próprios usuários compartilham promoções

Teve problemas? Reclame: se sentiu prejudicado, enganado ou não recebeu sua compra? Sites como Reclame Aqui e Consumidor.gov ajudam você a solucionar o problema com a loja;