Congresso da ABRH gera debate sobre combate ao assédio na Bahia

- Foto: Divulgação

O segundo, e último, dia do 19º congresso da ABRH Bahia, que aconteceu na sexta-feira (19), no Centro de Convenções Salvador, reuniu grandes nomes para falar de temas como Tecnologia, Assédio Moral e Inovação, entre outros. O evento reuniu 2.500 pessoas por dia que aproveitaram as mais de 50 horas de atividades voltadas a profissionais interessados em Recursos Humanos e liderança.

Vitor Igdal, Presidente da ABRH Bahia, comemora o sucesso da edição. “Chegamos ao final do evento com a sensação de dever cumprido. Oferecemos uma programação diversa para buscar atender a demanda do ecossistema de RH por conhecimento sobre cultura organizacional, inovação, saúde, diversidade, equidade, ESG e outros temas. Agora é hora de planejar o 20º Congresso, que deve acontecer em 16 e 17 de outubro de 2025. Ele será ainda maior e melhor”, anuncia.

A palestra magna de encerramento, "Capital Humano e Transformação Digital - Como liderar esse processo?”, foi conduzida por Walter Longo, especialista em Inovação e Transformação Digital. Longo defende que a área de RH tenha um papel central na liderança do processo de introdução de novas tecnologias e inteligência artificial – ou inteligência aumentada, como ele prefere – dentro das empresas.

Nesse sentido, ele opina que esse é um processo de adição e transformação dos profissionais, que deve ser liderado pelas mulheres. “É sempre prazeroso participar de eventos da área de RH. O que faz diferença em uma organização é gente. Por mais tecnologia que seja implementada em uma empresa, pessoas continuam sendo a diferença. Minha visão é que o RH deveria abraçar a transformação digital pois não vai mais ser possível separar gente de tecnologia”, avalia.

Combate ao assédio

A programação do último dia contou também com a palestra do ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Cláudio Brandão. O jurista falou sobre assédio moral de forma didática e acessível, listando exemplos de condutas inapropriadas.

“Acho que o elogio deve ser dado ao congresso por ter colocado o tema em pauta. O assédio moral é uma realidade muito presente no mundo do trabalho, e a forma mais eficiente de combatê-lo é com informação em intensidade e qualidade”, avalia.

Ele acrescenta que nem sempre a pessoa que comete o assédio – especialmente as que fazem comentários, perguntas e ações que questionam ou desqualificam o outro de forma velada e rotineira (as chamadas microagressões) – tem noção disso. Daí a importância de informar profissionais de todas as escalas hierárquicas por campanhas institucionais, por exemplo. Isso é importante, na avaliação dele, para encorajar denúncias e desestimular o assédio moral.

Diversidade e Inovação

O último dia também foi marcado pelo painel "O Futuro da Diversidade". Com mediação de Jussara Prado, diretora de Eventos da ABRH Bahia, Paulo Rogério, CEO da Vale do Dendê; Julio Ribas, CEO da VINCI Airports no Brasil; e Marcelo Zig, filósofo, palestrante, consultor em Capacitismo, conversaram sobre o tema.

Já Ana Maria Coelho, consultora e palestrante da Crescimentum, conduziu a Palestra Magna de Inovação "Pontes de Inovação: Conectando Vendas e RH". Durante a apresentação, Coelho abordou a importância de desmistificar a inovação, destacando que "pensar em inovar não é apenas pensar em novidades que serão colocadas no mercado, mas também na experiência do cliente e na cultura organizacional".

Início de um novo ciclo

Presente aos dois dias do evento, Paulo Sardinha, presidente da Diretoria Executiva da ABRH Brasil, avalia que o 19º Congresso da seccional baiana confirma a tradição na realização de edições de qualidade, e marca o início de um novo ciclo de melhoria na gestão de pessoas na Bahia.

“O congresso de um estado marca o início de um ciclo. Os profissionais vêm para cá, deixando o cotidiano assoberbado para ouvir, refletir e conhecer o que há de mais moderno, tudo para repaginar suas atuações”, disse.

É o caso de Joaquim De’Carli, representante da Agrovali, empresa de Cana de Açúcar localizada em Juazeiro, que chega a 3800 funcionários no pico da safra. Embora a empresa seja associada a ABRH Bahia há um mês, ele conta que essa é sua segunda participação em um congresso da associação.

De’Carli defende a importância da filiação, especialmente para empresas que atuam no interior da Bahia. “É importante estar aqui, vivenciar e interagir, entrar em contato com essa parte de inovação, do uso de tecnologias”, opina. Mas, em tempos de inteligência artificial, ele ressalta a importância do foco nas pessoas. “Sem gente, sem tratar de soft skills, não vamos conseguir alavancar”, completa.

"A Seccional vem realmente ampliando a cada ano. Como presidente da BRH Brasil, isso é motivo de orgulho para mim. Todas as seccionais evoluíram em qualidade e de quantidade. Isso mostra a amplitude do papel de recursos humanos dentro da sociedade", comenta Sardinha.