Conheça a Cyber Monday, promoção que vem logo após a Black Friday | A TARDE

A Cyber Monday (segunda-feira cibernética) é mais uma das datas do mês de novembro em que o comércio reúne promoções. O dia, como sugere o nome, é focado nas vendas do comércio online, e vem sempre após a Black Friday, que acontece na última sexta-feira do mês.

Ela também pode ser vista como uma queima de estoque do e-commerce, após as vendas durante a Black Friday, embora o comércio brasileiro não realize, normalmente, queima de estoques nesta época do ano. Na onda da Black Friday e da Cyber Monday, os lojistas costumam estender suas ofertas para toda a semana, na chamada Cyber Week.

Qual a diferença entre a Black Friday e a Cyber Monday?



A Black Friday surgiu antes da Cyber Monday, a partir da década de 1990, na tradicional sexta-feira após o Dia de Ação de Graças nos EUA e remonta ao início das compras para o período do natal, mas com variedade de descontos.

Já a Cyber Monday, que surgiu depois da Black Friday, em 2005, acontece na segunda-feira após o feriado de Ação de Graças e, portanto, posteriormente à Black Friday. Esse ano o evento correrá no dia 27 de novembro . Lembrando que os descontos podem estar disponíveis também ao longo da semana, com o Cyber Week, ou em todo o mês de novembro.