Consultoria baiana lança ebook gratuito com tendências em ESG | A TARDE

Um e-book gratuito contendo as principais tendências em sustentabilidade, responsabilidade social e governança na Bahia e no Brasil está disponível desde o início do mês para download. A iniciativa é da Aganju Consultoria, empresa nascida na Bahia e com atuação nacional.

Especializada em ESG (governança sócio-ambiental) e Impacto Social, a Aganju desenvolveu o guia para se trabalhar a partir das particularidades do estado da Bahia, considerando a sua vasta pluralidade social, ambiental e econômica.

De acordo com a pesquisa “‘ESG Market Navigator’, realizada pela Bloomberg Intelligence com executivos de grandes empresas, 84% dos entrevistados afirmam que fatores ESG ajudam a ter uma estratégia corporativa mais robusta, além de ser benéfica para a reputação da empresa e facilitar o acesso a capital.

Apesar disso, faltam referências técnicas mais regionalizadas sobre as principais tendências. Essa foi uma das motivações para a Aganju produzir a publicação, que é fruto da soma de pesquisas e da larga experiência na agenda ESG.



Leana Mattei, sócia-diretora geral da Aganju, explica que não existe receita de bolo para aplicar essa agenda na prática e é importante contextualizar as particularidades locais. Ela também ressalta que democratizar informações sobre o tema é uma forma de engajar pessoas, empresas e organizações.

“Falar de ESG é falar de cooperação. Por isso, acreditamos que impulsionar a Bahia a partir de indicadores sociais, ambientais e econômicos é positivo não somente para a própria Bahia, mas também para um cenário de desenvolvimento mais próspero e sustentável em todo o Brasil”.

Para fazer o download gratuito do e-book “ESG com dendê - um guia com as principais tendências ESG da Bahia e do Brasil para 2024” é só acessar www.ebook.aganju.com.br.