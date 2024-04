Correios vão atender serviços da Caixa, como FGTS e Seguro-Desemprego | A TARDE

A Caixa Econômica Federal firmou uma parceria com os Correios para disponibilizar à população acesso a serviços relacionados ao PIS, Seguro-Desemprego, Bolsa Família e FGTS nas agências da estatal de entregas.

Além disso, as lotéricas também poderão oferecer postagem e retirada de encomendas, através do chamado “Ponto de Coleta”.

O objetivo da parceria é reduzir custos e ampliar o atendimento em serviços oferecidos pelas estatais, sobretudo em regiões mais desassistidas.

Em março, os órgãos inauguraram um projeto piloto da parceria em uma unidade dos Correios no município de Peixe-Boi, no Pará. No local, a população tem acesso a serviços de atualização do Caixa Tem, consultas a benefícios sociais e orientações sobre o PIS, Seguro Desemprego, FGTS e INSS.

De acordo com a Caixa, os atendimentos serão de forma virtual ou presencial, com empregado do banco utilizando espaços nas unidades dos Correios.

Os clientes da Caixa passarão a ter atendimento por videoconferência para serviços, como atualização cadastral; desbloqueio de senhas; consulta e autorização de saque de benefícios sociais; e orientações sobre o abono do PIS, o Seguro Desemprego, o FGTS e o INSS.