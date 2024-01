Cota única do IPTU este ano está menor que valor parcelado em 2023 | A TARDE

Os carnês para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) devem chegar nas mãos dos soteropolitanos a partir da segunda semana de janeiro e, quem pagar em cota única será beneficiado financeiramente. É que este ano, o desconto ao contribuinte que quitar integralmente o tributo dentro do primeiro vencimento, cinco de fevereiro, será de 7%, taxa superior ao do reajuste anual, de 4,68%.

Com isso, o valor do IPTU pago em cota única será menor do que o montante parcelado em 2023. De acordo com administradora e educadora financeira Liz Midlej, o desconto aplicado para quem pagar de uma só vez é vantajoso, mas, ainda assim, é preciso ponderar.

“Se a cota única for R$ 1 mil, por exemplo, o desconto é de R$ 70, portanto, vale a pena se houver disponibilidade de dinheiro e organização para realizar o desembolso de vez. Caso não, o ideal é optar pelo parcelamento e organizar as finanças para que as parcelas caibam dentro do planejamento nos próximos 11 meses, sem que cause endividamento futuro”, explica a autora do perfil (@financascomcuidado).

Ao todo, 557 mil contribuintes serão notificados nos próximos dias. Os soteropolitanos que optarem pela antecipação já podem emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no site www.sefaz.salvador.ba.gov.br. O pagamento pode ser efetuado nas redes bancárias credenciadas, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e internet banking, além da ferramenta Pague Fácil, – no site da Sefaz.

Impacto no mercado

Outra boa notícia é que, em 2024, quase cinco mil donos de imóveis a mais serão isentos do pagamento do tributo. Devido à correção feita a partir do acumulado do IPCA, o valor limite da isenção passará de R$ 126.019,45 para R$ 131.917,16, beneficiando 270.841 contribuintes – um dos maiores do Brasil.

De um modo geral, o reajuste de 4,68% no IPTU termina impactando todo o mercado imobiliário, seja para quem paga aluguel, pretende investir ou possui imóvel, como explica o corretor Anderson Ventin. Segundo ele, caso o contrato de locação transfira a responsabilidade do pagamento do IPTU para o inquilino, este poderá sofrer com um aumento correspondente no valor total do aluguel.

Já aqueles que desejam adquirir um imóvel também serão impactados com o reajuste, ele diz.

“O reajuste do IPTU pode afetar a atratividade e a acessibilidade do investimento imobiliário. Um IPTU mais alto pode diminuir a demanda por imóveis em determinadas áreas, potencialmente afetando os preços de venda. Além disso, o custo adicional do IPTU deve ser considerado por compradores potenciais, pois isso afeta o custo total de propriedade de um imóvel”, destaca Ventin.

Ademais, ainda segundo o corretor, o reajuste do IPTU pode ter um efeito mais amplo na economia local, influenciando decisões de investimento e desenvolvimento urbano.