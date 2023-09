Desenrola vai parcelar dívidas até R$ 5 mil; saiba como participar

A próxima fase do Desenrola Brasil, programa do governo voltado para a renegociação de débitos, está prestes a começar nas próximas semanas. Nessa etapa, poderão participar indivíduos com renda de até dois salários mínimos ou aqueles inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) com dívidas de até R$ 5 mil.

Para participar, os interessados devem obrigatoriamente realizar o cadastro no gov.br. Sem essa inscrição, não será possível acessar o sistema e proceder com a renegociação.

O cadastro no gov.br é gratuito e serve para comprovar a identidade do cidadão. No contexto do Desenrola, os devedores precisarão atingir o nível Prata ou Ouro de conta.

Passo a passo:

-> Veja como criar uma conta no gov.br:

-> Acesse o portal www.gov.br.

-> Selecione "Entrar com gov.br".

-> Digite o CPF e clique em "Continuar" - nessa etapa, é possível criar ou alterar a conta.

-> Preencha o formulário com seus dados pessoais.

Atingir o nível Prata pode ser feito de três maneiras:

-> Validar sua identidade por meio do aplicativo gov.br, que fará a conferência da foto em relação à Carteira de Habilitação (CNH).

-> Validar seus dados pessoais através do internet banking de um banco credenciado. Os bancos credenciados para essa validação são: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica, Sicoob, Santander, Itaú, Agibank, Sicredi e Mercantil do Brasil.

-> Validar seus dados com usuário e senha do Sistema de Gestão de Acesso (SIGEPE), caso seja um servidor público federal.

O nível Ouro é alcançado por meio de:

-> Validar sua identidade por meio do aplicativo gov.br, com conferência de sua foto nas bases da Justiça Eleitoral.

-> Validar seus dados com Certificado Digital compatível com ICP-Brasil.