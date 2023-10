Dinheiro de aposentadoria não dá para viver para 70% dos idosos | A TARDE

Uma pesquisa feita pelo Serasa aponta que sete em cada dez idosos do Brasil consideram que o dinheiro de uma aposentadoria não é suficiente para viver. O levantamento aponta também que 58% dos idosos consideram que não conseguiram se planejar financeiramente para a melhor idade. Além disso, um terço dos que possuem acima de 60 anos está consumindo reservas financeiras acumuladas ao longo da vida.

De acordo com a pesquisa, gastos com saúde estão entre os mais relevantes para 49% dos idosos, atrás apenas dos gastos com alimentação, considerados os mais relevantes por 69%.



O levantamento ouviu 1.649 idosos para que respondessem um questionário virtual de 40 perguntas, entre os dias 22 e 26 de setembro. A confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais.



Educação Financeira



A educação financeira é uma ferramenta que deve beneficiar as próximas gerações na preparação para aposentadoria. Segundo pesquisas recentes, as faixas etárias entre 18 e 50 anos passaram a consumir muita informação sobre finanças através das redes sociais e dos influenciadores.



“Não é um processo que acontece com tanta rapidez. Até porque ainda não está claro o impacto que a educação financeira pode causar numa vida econômica mais sustentável. Porque a mudança precisa ser comportamental, não é apenas preencher as contas num caderno”, diz Fernando Gambaro, diretor do Serasa.



Gambaro diz que o Brasil nunca viveu um período em que o debate sobre a situação das finanças das famílias estivesse tão em alta. E cita o Desenrola como indutor desse debate, já que a negociação para limpar o nome de dezenas de milhões de brasileiros toma o noticiário nos últimos meses.



“Um dos motivos que ainda levantam dúvida sobre o grau de aprendizado com a educação financeira atual é a elevada inadimplência que temos hoje no país. Quando a gente olha a realidade, vemos isso”, ressalta o diretor do Serasa.