Em parceria com Senai Cimatec, Conder vai implementar metodologia BIM

A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder) lançou, em parceria com o Senai Cimatec, o contrato de uma consultoria especializada para implementação e utilização da metodologia BIM (Modelagem da Informação da Construção, em tradução livre). A tecnologia deve acelerar o desenvolvimento e processo de projetos e obras realizadas pela companhia.

O prazo para implementação do BIM é de 12 meses, e inclui três etapas: diagnóstico inicial de maturidade BIM e definições de metas estratégias para a organização, capacitação de colaboradores e prova de conceito com projeto-piloto BIM.

Para o presidente da Conder, José Trindade, a aplicação dessa tecnologia representa um passo importante para a construção civil, isso porque a empresa vai trazer maior transparência e qualidade de obras e projetos para os baianos.

"Estamos fazendo historia porque estamos implementação o BIM. Estamos fazendo revolução digital e isso vai permitir que busquemos melhor qualidade ao serviço público e a excelência de proporcionar aos baianos ferramentas de maior transparência e qualidade aos gastos públicos. Isso trará maior eficiência nos projetos e obras públicas ", explica o presidente

O diretor-geral do Senai/Cimatec Leone Andrade celebrou a parceria e falou a importância de levar estratégias novas tecnologias. "Trilhamos tudo isso e estamos com bom domínio na equipe e na elaboração de grande obras. Estamos preparados", disse o diretor.

A metodologia BIM deve facilita a criação de um ambiente colaborativo em todas as fases do ciclo de vida do empreendimento. Como explica o engenheiro civil e arquiteto urbanista Carlos Bomfim, o BIM vai proporcionar maior confiabilidade nas informações, evitando erros em documentos, evitando desperdícios e gerando ainda mais economia dos projetos e obras realizadas pela Conder.



"Com o BIM, você lida com várias dimensões: a parte que é relacionada à documentação e a outra, relacionada à construção digital em si. Isso é diferente do que fazíamos antes em que os documentos de projeto eram plantas em duas dimensões. Você agora vai ter uma construção tridimensional. Você pode realizar a compatibilização entre as disciplinas, arquitetura, estrutura, instalações e uni-las em um único modelo. Isso vai permitir a extração de diversas informações que são informações colaborativas pra todo o processo do ciclo de vida do empreendimento., explica o gerente de negócios do Senai/Cimatec na área de construção civil.

O lançamento foi realizado no Senai/Cimatec, e reuniu representantes da Polícia Militar da Bahia (PMBA), da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb) e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectec).