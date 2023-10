Embraer prorroga inscrições em programa de estágio com 350 vagas | A TARDE

A Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A (Embraer) prorrogou as inscrições para o programa de estágio de 2024 para o dia 15 de outubro. Estão sendo ofertadas 350 vagas presenciais, híbridas e 100% remotas.

As inscrições e o processo seletivo podem ser feitas no link aqui. A previsão é que o programa de estágio comece em janeiro de 2024.Podem se inscrever estudantes de nível técnico e superior de qualquer idade. As vagas são para atuação nas áreas:

Corporativo e Administrativo: equipes de planejamento, finanças, suprimentos, logística, jurídico, comunicação, RH, entre outros;

Engenharia e Operações: atuação em projetos de alta complexidade das aeronaves e novas tecnologias, como por exemplo: cargas e estruturas, ruídos e vibrações, leis de controle, sensores, simulações computacionais, modelagem, anteprojeto, manufatura e IoT, qualidade e produção.

Tech / TI: profissionais de desenvolvimento de aplicativos web e mobile, software embarcado, aplicar análise e ciência de dados, aplicar inteligência artificial e machine learning, análise de requisitos e gerenciamento de projetos e criação de documentações com base em diversas bibliotecas e arquiteturas nas mais diversas áreas da empresa, como TI Corporativa, Digital & Inovação, Engenharia etc.

Técnico: atuação nas áreas técnicas e produtivas, atuando com planejamento, desenvolvimento e os mais variados projetos. Possibilidades de atividades de desenho técnico, instrumentação, eletrônica, mecânica, mecatrônica, informática, usinagem, CNC, torno e muito mais, de acordo com seu curso técnico.

A bolsa-auxílio varia entre R$ 1.000 e R$ 2.400, além de vale-transporte, vale-refeição, auxílio home office, Gympass, convênio médico e odontológico. Os participantes que não forem admitidos na fase atual farão parte do banco de talentos da Embraer, podendo ser convidados para oportunidades futuras.