Embraer torna-se líder de jatos executivos nos EUA

A empresa brasileira de aviação, Embraer, teve um dos seus jatos executivos colocados na lista de mais voados nos EUA. É o que aponta relatório mensal sobre operações de jatos executivos da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos.

O Phenom 300 é um jato de médio porte que acomoda até nove passageiros. Os motivos para tal feito, segundo especialistas, são sua capacidade de queimar menos combustível, custo de menos um terço e mais velocidade e autonomia que o Cessna Citation Excel.

A aeronave teve mais de 360 mil decolagens e pousos em aeroportos americanos durante os últimos 12 meses até agosto, segundo informações do Bloomberg. Atualmente o Brasil é o segundo maior mercado no mundo de aviação executiva, com jatos e helicópteros, principalmente, em São Paulo.