Empreendedores esperam alta de até 50% nas vendas do Dia dos Pais

Ao longo do ano, o comércio espera e se prepara para cada data comemorativa que pode alavancar o movimento nas lojas. Com o Dia dos Pais não é diferente. A celebração abre o calendário de oportunidades de vendas no segundo semestre e é considerada por alguns setores como a terceira melhor época do ano para os negócios, atrás apenas do Natal e Dia das Mães. Faltando pouco menos de um mês para a data, empreendedores já se planejam para um aumento de até 50% nas vendas. As estratégias vão de brindes a promoções, mas os especialistas advertem: é momento também para fidelizar o cliente.



No ano passado, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo (CNC), a comemoração movimentou cerca de R$ 4,2 bilhões no setor. Para este ano, a expectativa é de uma pequena variação positiva. Quem estima isso é o especialista em pequenos negócios do Sebrae Bahia, Fabrício Barreto. De acordo com ele, em 2022, a data levou aquecimento às vendas, mas ainda havia resquícios dos impactos da pandemia da Covid-19. Desta vez, com os efeitos da crise sanitária mais distantes, a previsão é ainda melhor.

Alguns negócios, segundo Barreto, podem registrar um aumento de até 50% nas vendas quando comparado a outros meses. Tudo vai depender do segmento, que pode ir de uma loja de moda masculina até um açougue para o churrasco do papai. Para ele, no entanto, aqueles outros negócios, com menor apelo para a data, devem evitar “forçar” uma campanha de Dia dos Pais.

“Toda data comemorativa é interessante para o comércio. A demanda nunca vai ser igual a um período comum, sempre dá para aquecer a economia, principalmente no setor de alimentação fora de casa. Para aqueles que o segmento não tem muito a ver com a data, não vale a pena forçar. Já para quem tem, o planejamento é muito importante”, afirma o especialista do Sebrae.

Na Victória Cestas e Presentes (@victoriacestas), o Dia dos Pais só fica atrás das vendas do Natal e Dia das Mães. Em cada uma dessas três datas, a média mensal de 100 cestas de café da manhã é atingida em apenas um dia. E é justamente por isso que, apesar de ser uma empresa familiar, não falta planejamento para a loja. A empreendedora Ana Clara Barbosa conta que os preparativos começam a ser pensados já no início do ano. As procuras dos clientes, no entanto, costumam aparecer mesmo cerca de dez dias antes da celebração. Neste ano, a expectativa é aumentar em pelo menos 20% a demanda quando comparado ao mesmo período do ano passado.

Ana Clara conta que na Victória Cestas e Presentes o Dia dos Pais é 3ª melhor data | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Para isso, as cestas especiais com temática da data já foram desenhadas e as demais estratégias também estão definidas. Vai ter frete gratuito nas compras com pagamento realizado por pix, propagandas patrocinadas nas mídias digitais e plantão de 24 horas entre o sábado e o domingo. Além disso, a loja, que geralmente trabalha apenas com encomendas, vai ter também pronta entrega.

“Fazemos um planejamento no começo do ano para as datas sazonais, mas deixando um menu que possa ser alterado, conforme o mercado no momento, as tendências, o poder de compra nosso e dos nossos clientes e nossa economia”, detalha Ana Clara.

Segundo o especialista do Sebrae, todo esse planejamento de Ana Clara e outros empreendedores que querem aproveitar a oportunidade deve ser feito levando em conta os resultados do ano anterior. Isso para o empreendedor não fazer um investimento muito maior do que a demanda e nem deixar de atender porque não se preparou.

Para quem ainda não começou a se planejar, Barreto acredita que ainda dá tempo. Na loja de moda masculina Elegance (@elegance_salvador), o sócio José Iavanilton Vieira está aguardando o Dia dos Pais se aproximar mais para dar um gás nos preparativos. Por enquanto, ele optou por aumentar um pedido feito agora: a compra de cerca de 600 camisas passou para 1.000 já pensando em atender a demanda que vai surgir com a data. Mas há o planejamento também de aumentar o pedido de camisas polos, que geralmente é o que costuma ter maior saída neste período. A expectativa na loja é de um incremento de 35% nas vendas.

“Costumamos fazer os pedidos 15 dias antes da data para vir produtos mais atuais possíveis, porque moda é algo muito dinâmico e nas lojas o movimento só começa a se intensificar mesmo na semana. Nessas sazonalidades geralmente viajamos para buscar as mercadorias, dessa vez, para o do Dia dos Pais, vou para São Paulo”, conta.

Outra ação planejada pela loja é o brinde de um cinto nas compras acima de determinado valor. Segundo o sócio, esse foi um produto recebido em bonificação e que já está há um tempo no estoque. Para o especialista do Sebrae, essa costuma ser uma promoção interessante. “O empreendedor vai usar um item que está preso como gatilho de vendas. Mas é preciso que ele esteja sempre agregado a um produto novo, que está na moda e que não precisa ter sua margem de preço alterada”, orienta.

Apelo da data

Uma ação semelhante vai ser feita no Shopping Bela Vista, onde uma das seis lojas da Elegance está localizada. Os clientes que somarem R$ 200 em compras no empreendimento vão poder trocar as notas fiscais por um copo térmico personalizado. O lojista Ivanilton não tem dúvida que todo tipo de ação vinda do shopping deve dar uma ajudada nas vendas.

Gerente de Marketing do Bela Vista, Juliana Brandão explica que a ideia da promoção é uma forma de atrair o consumidor oferecendo um benefício e aumentar o ticket médio dele nas compras. “Já a estratégia da personalização é porque o varejo precisa de algo que marque, que valorize. Não é só um produto que você pode comprar em qualquer lugar”, diz.

A ação começa no final de julho e vai até o Dia dos Pais. Mas, segundo Juliana, os baianos ainda têm o costume de comprar em cima da hora. Com o apelo da data e as ações temáticas, o shopping pretende aumentar em 12% o fluxo de consumidores e em, pelo menos, 10% as vendas.

A adega Espaço Doc (@espacodocvb) também espera contar com as ações desenvolvidas pelo Shopping Vitória Boulevard, onde fica localizada. Esse será o primeiro Dia dos Pais da marca, que nasceu no Espírito Santo há 13 anos e chegou em Salvador no ano passado. Gustavo Lessa, um dos sócios do espaço, pretende usar a data como uma forma de fidelizar ainda mais os clientes. Para o especialista do Sebrae, esse deve ser o principal objetivo dos negócios nesse momento.

“Costumo dizer que vender todo mundo vende. Já fidelizar é mais difícil. As sazonalidades são momentos de demanda orgânica, chances de conquistar o cliente. Um bom atendimento é uma ótima forma de fazer isso”, afirma Barreto.

É o que deve ser feito na Doc, que hoje conta com seis funcionários. Gustavo Lessa, sócio do espaço, pretende adicionar novos profissionais à equipe. Ele conta que os preparativos começaram há cerca de dois meses, na intenção de um incremento de 10% nas vendas

“Preparamos uma seleção de rótulos exclusivos e premiados, especialmente dedicados ao Dia dos Pais, e criamos combos especiais para ampliar as opções de presentes, com vinhos e charutos. Também oferecemos em nossa loja atendimento personalizado para clientes que têm dúvidas sobre o que presentear”, afirma o sócio.

A divulgação dos novos produtos e combos devem começar já no final de março, período que, segundo Lessa, coincide com o aumento do movimento de clientes.