Empresas promovem iniciativas sustentáveis na Semana do Meio Ambiente

Em meio às inúmeras discussões atuais sobre mudanças climáticas e preservação ambiental, as empresas costumam aparecer no centro do debate. Entidades e consumidores têm requisitado, cada vez mais, a preocupação com o meio ambiente por parte dos negócios. De acordo com um estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 98% das médias e grandes empresas que participaram da pesquisa adotam, ao menos, uma ação de sustentabilidade.

Na Bahia, empreendimentos se preparam para promover ações de conscientização com o intuito de chamar atenção à Semana Mundial do Meio Ambiente, entre os dias 5 e 9 de junho. Além das práticas permanentes de sustentabilidade, estratégias estão sendo montadas para fomentar discussões em torno da necessidade de preservação.

Os centros de compras Salvador Norte Shopping e Salvador Shopping, por exemplo, pensaram em uma programação ao longo de toda a semana para informar e incentivar os consumidores. No primeiro, exposições sustentáveis, workshop gratuito sobre reaproveitamento de resíduos e troca solidária, para arrecadar alimentos, acontecem até quarta-feira.

Já no Salvador Shopping, para celebrar a semana do meio ambiente, atividades e painéis gratuitos irão compor o espaço ECOar na segunda e terça-feira. Os visitantes poderão participar de painéis com especialistas e atividades lúdicas com jogos, teatro, mesa interativa sobre reciclagem e distribuição de mudas. O objetivo da programação é despertar no público um olhar mais atento às questões ambientais e mudanças de atitudes.

A preocupação com o meio ambiente, no entanto, não fica restrita a apenas alguns dias do ano. Os shoppings adotam de forma permanente a gestão de resíduos, em que tudo que é produzido de material reciclável têm como destino uma cooperativa parceira. Além disso, devido ao uso de fontes renováveis para gerar energia, os centros comerciais ganharam o selo de certificação I-REC.

Embora o consumo seja o princípio básico de manutenção de um shopping center, o que, por vezes, vai de encontro à bandeira de preservação ambiental, segundo Clezyane Araújo, coordenadora de sustentabilidade dos dois shoppings, é possível estimular o consumo consciente entre os visitantes.

Consumo consciente

“Quando falamos sobre temáticas permanentes de consumo consciente, medidas que os shoppings adotam sobre gestão de resíduos, sobre economia de água ao longo de todo o ano, não só na semana do meio ambiente, e incentivamos que os clientes levem essas práticas para as casas deles, estamos falamos de impactos positivos ao meio ambiente”, destaca.

A empresa baiana de cosméticos vegetais Flora Brazil Eco Business, que já nasceu a partir de um princípio sustentável, também está com a programação da Semana do Meio Ambiente definida. O negócio promoverá uma ação educativa no colégio estadual Rotary, em Itapuã, sobre a importância da reciclagem do plástico. A embalagem utilizada pela empresa para os cosméticos pode ser reutilizada para plantar sementes.

Karla Leite, CEO da Flora Brazil Eco Business, explica que a marca foi desenvolvida, inicialmente, para atender ao mercado do Egito, que opta por produtos vegetalizados. Seguindo na linha sustentável, a empresária buscou não utilizar nada de química nociva para o organismo humano.

“Usamos madeira de reflorestamento nas nossas caixas, as tintas dos nossos produtos não têm chumbo e, em certo momento, comecei a me incomodar com o uso da embalagem plástica. Para tentar amenizar o problema, busquei o Sebrae, que me levou até a Fieb e ao Cimatec, e fizemos uma pesquisa para desenvolver uma embalagem biodegradável, com fibras que diminuem a quantidade de plástico na embalagem”, conta.

Em 2021, a empresa de Karla recebeu o Prêmio Indústria Baiana Sustentável na categoria de micro e pequenas empresas com o projeto “Alternativa Sustentável ao Uso do Plástico Convencional”.

A petroquímica Braskem, de atuação global, tem o objetivo de estar entre uma das melhores do mundo em desenvolvimento sustentável. Para isso, segundo a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, a empresa assume 10 macro-objetivos, em alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que visam ampliar o conceito de economia circular na cadeia do plástico, por exemplo.

Dentre as ações sustentáveis permanentes adotadas pela empresa, há o compromisso de redução em 15% da emissão dos gases de efeito estufa, projetos de incentivo à reciclagem e um programa para estimular o desenvolvimento na Ilha de Maré.

Pôr em prática uma política de atenção ao meio ambiente pode ser dispendioso, o que leva muitas pessoas a acreditarem que, para empresas, medidas sustentáveis não trazem qualquer retorno financeiro. Segundo Arlinda Negreiros, gerente de Meio Ambiente e Responsabilidade Social da Fieb, no entanto, a sustentabilidade pode evitar que empresas percam dinheiro.

Sem perdas

“As empresas, hoje em dia, têm consciência de que, por exemplo, resíduo é perda de matéria-prima e insumo que pode ser transformado em produto, então, é perda de dinheiro para a empresa. Por isso, é importante investir para avaliar os resíduos e ver que outro destino é possível dar, para que não o empreendedor não precise gastar para tratar e fazer a disposição adequada, a fim de atender ao requisito legal. Essa é a lógica”, explica.

Magnólia reforça que o desenvolvimento sustentável, inclusive, é imprescindível para garantir a competitividade e resiliência nos negócios. A gerente de Relações Institucionais da Braskem destaca ainda que os investimentos em sustentabilidade ocorrem em diversas frentes, desde a otimização da operação por meio de atualização tecnológica a viabilização de parcerias para diversificação das fontes energéticas e manutenção dos ativos e eficiência operacional.

*sob a supervisão da editora Cassandra Barteló