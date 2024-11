Evento fomenta negócios de impacto social e tecnológico em Salvador

A iniciativa é um espaço de aprendizado, novas conexões e impacto social - Foto: Divulgação

Mais uma vez, Salvador vai sediar o Inovahack - uma iniciativa do Movimento Black Money com patrocínio da Ambev que reúne empreendedores negros, criadores de conteúdo, estudantes, desenvolvedores, designers e profissionais de marketing em uma maratona para o desenvolvimento de soluções inovadoras para impulsionar a economia criativa e abrir as portas do mundo digital para uma nova geração de jovens.

O evento será realizado, entre 15 e 17 de novembro, e vai premiar as melhores ideias em mais de R$ 20 mil em dinheiro, além de oportunidades de bolsas de estudo em cursos de inglês e tecnologia. A iniciativa é um espaço de aprendizado, novas conexões e impacto social, que contribui para a inclusão de todos os participantes no mercado de trabalho.

“A inclusão produtiva pode gerar oportunidades reais para que os jovens mudem suas realidades e passem a ter autonomia e independência financeira para alavancar suas carreiras e o Inovahack é uma das representações do nosso compromisso. Nosso principal objetivo é que a gente possa ampliar as oportunidades para todos, conectando todas as pontas da cadeia pela mobilidade social”, comenta Wallace Ribeiro, Gerente de Impacto Social na Ambev.

Entre os jurados confirmados estão nomes de peso como Nina Silva, Monique Evelle e Paulo Rogério, figuras proeminentes no ecossistema de empreendedorismo negro brasileiro. Nina Silva, CEO do MBM e reconhecida internacionalmente por sua atuação em tecnologia e diversidade, não esconde seu entusiasmo: "Quero encontrar a próxima Trampay", comenta a executiva, referindo-se ao "Banco dos Entregadores" que, desde o investimento feito pelo MBM, já ampliou 10 vezes o tamanho do negócio.

“Nosso trabalho no MBM é transformar a economia através da tecnologia e do protagonismo negro. O Inovahack é mais um passo para proporcionar a inclusão produtiva de talentos que estão nas periferias e nas comunidades negras do Brasil", afirma Nina Silva.

As inscrições para o Inovahack estão abertas. Para se inscrever, basta preencher o formulário no site do Movimento Black Money.