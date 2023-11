Expectativa de vida do brasileiro subiu para 75,5 anos em 2022 | A TARDE

A expectativa de vida em 2022 subiu para uma média de 75,5 anos, em comparação com 2021 em que a expectativa ao nascer era de 72,8 anos. É o que mostra as Tábuas de Mortalidade, que usa dados diretos de óbitos (ajustados por sub-registro) e da população recenseada em 2022 para cálculo das taxas de mortalidade.

Os resultados refletem a mortalidade da população brasileira, por idade, em um ano que ainda se observa um aumento nos óbitos em relação ao período anterior à pandemia de Covid-19.

Em 2020, o país registrou uma maior taxa de mortalidade devido à crise sanitária da pandemia de COVID-19. O total de mortes naquele ano chegou a 1,556 milhão, e atingiu o valor extremo em 2021, de 1,832 milhão de óbitos. Em 2022, nota-se a diminuição do valor absoluto de óbitos registrados, para 1,542 milhão, atingindo valores ainda elevados em relação à tendência histórica pré -pandemia.

A taxa de mortalidade infantil calculada através da razão dos óbitos observados e corrigidos, em relação aos nascidos vivos também corrigidos, indica que de cada 1 000 crianças nascidas vivas, 12,9 vieram a falecer antes de completar 1 ano, em 2022.

Os próximos anos devem ser marcados de um lado, pelo aumento dos óbitos como reflexo do envelhecimento da população. Por outro lado, deverá haver redução do excedente de óbitos entre os idosos devido ao arrefecimento da pandemia por Covid-19.

Segundo o IBGE, em2024 as Tábuas de Mortalidade de 2022 serão divulgadas para as Unidades da Federação do Brasil, que servirão de insumo para as projeções de população por Unidade da Federação.